«Эту войну нужно закончить»: в США снова недовольны украинскими атаками по РФ

Мэтью Витакер / © Associated Press

Реклама

Посол США при НАТО Мэттью Витакер заявил, что украинские удары по российским энергетическим объектам сокращают предложение на мировом рынке и оказывают давление на цены на нефть и дизельное топливо.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

Реклама

«Когда из мирового энергетического рынка выводятся мощности, как это произошло в результате ударов украинцев по России, это оказывает давление на дизельное топливо и нефть в целом», — сказал Витакер.

Реклама

Он также отметил, что война должна закончиться, поскольку ее последствия выходят за рамки зоны боевых действий.

«Мы должны закончить эту войну», — сказал американский дипломат.

Читайте также В России заканчивается бензин: удары по НПЗ обвалили производство до критического уровня

Почему США требуют от Украины прекратить удары по РФ

Напомним, что 13 сентября Дональд Трамп ультимативно призвал Владимира Зеленского прекратить удары сил обороны по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Впоследствии Трамп снова призвал Зеленского не бить по НПЗ России и утверждал, что такие удары Украины якобы влекут за собой рост цен на горючее во всем мире.

Реклама

14 сентября Дональд Трамп объявил, что Киев и Москва не будут атаковать объекты энергетики друг друга.

Впоследствии стало известно, что заявление Трампа было поспешным. По данным СМИ, вопрос возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией сейчас прорабатывается, однако окончательного соглашения стороны еще не достигли.

Владимир Зеленский в свою очередь ответил, что Украина готова не наносить ответных ударов по России, если международные партнеры гарантируют прекращение российских атак.

Во вторник, 15 сентября, несмотря на давление Трампа Зеленский, Драпатый и Хмара, утвердили новые цели для ударов по РФ.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров