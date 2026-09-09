Какой церковный праздник в Украине 16 сентября

Церковный праздник 16 сентября / © pexels.com

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16 сентября (29 сентября), в православном календаре день памяти святой великомученицы Евфимии Всевальной. Жизнь Евфимии пришлась на время, когда христиане в Римской империи подвергались преследованиям. В правление императора Диоклетиана от верующих требовали чтить языческих богов и участвовать в жертвоприношениях.

Евфимия вместе с другими христианами не согласилась отречься от своей веры. За это ее схватили и привели в суд.

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Правитель пытался вынудить девушку отказаться от Христа, однако она осталась непоколебимой. По преданию, Евфимию подвергали многочисленным пыткам, но она каждый раз находила в себе силы выдержать испытание.

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Евфимию пытали, надеясь сломить ее волю. Ее бросали к огню, подвергали другим жестоким испытаниям, однако, согласно церковному преданию, Господь хранил ее от смерти.

В конце концов, мученицу отдали на растерзание диким зверям. Предание рассказывает, что во время этого испытания одна из медведиц нанесла святую смертельную рану. Евфимия умерла как мученица, оставшись верной своей христианской вере.

Ее смерть произошла примерно в 304 году.

Церковный праздник в Украине 16 сентября по старому календарю

По старому календарю 16 сентября в Украине чтили память священномученика Антима. Во время преследований христиан во время правления императора Диоклетиана Антима арестовали и подвергли жестоким пыткам. Несмотря на страдание, он не отрекся от своей веры и мужественно принял мученическую смерть примерно в 303 году.

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Приметы 16 сентября

Народные приметы 16 сентября / © pexels.com

Теплый и солнечный день — осень будет долгой и ласковой, а зима придет поздно.

Дождь 16 сентября — к влажной осени и ухудшению погоды в ближайшие дни.

Раздался гром — зима, по примете, будет малоснежной.

Что нельзя делать 16 сентября

Наши предки считали, что 16 сентября не стоит бездельничать или откладывать работу без причины. Также не рекомендовали возбуждать новые важные дела, отправляться в дальнее путешествие или менять место жительства. Отдельно советовали осторожничать с финансами — лишних покупок и необдуманных расходов в этот день пытались избегать.

Что можно делать 16 сентября

В народном календаре этот день известен под названиями Евфимия Птичья кость. С датой связывали немало обычаев, примет и поверий. Традиционно хозяйки именно в этот период активно готовили продукты к зиме: квасили капусту, засаливали грибы, сушили ягоды позднего урожая и делали домашние запасы варенья. Особенно верили, что капуста, заквашенная в этот день, непременно будет хрустящей, ароматной и вкусной.

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