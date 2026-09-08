Яке свято 15 вересня 2026 року / © ТСН

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15 вересня 2026 року — вівторок. 1664-й день війни в Україні.

Яке свято 15 вересня

15 вересня віряни святкують День пам’яті святого великомученика Микити / © pexels.com

15 вересня віряни святкують День пам’яті святого великомученика Микити. Християнський святий, який жив у IV столітті та проповідував віру в Христа серед язичників. За переказами, він зазнав жорстоких переслідувань і катувань за свою віру, але не зрікся християнства. Микиту стратили за наказом язичницького правителя, і за свою стійкість та мученицьку смерть він був прославлений Церквою як великомученик. У народній традиції святого Микиту вважали захисником від злих сил і покровителем людей, які потребують духовної підтримки.

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15 вересня в Україні святкують День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗС України / © КМДА

15 вересня в Україні святкують День фахівців військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту ЗС України. Професійне свято було встановлене наказом Головнокомандувача ЗСУ 2022 року. Цього дня вшановують військовослужбовців РХБЗ, які відповідають за захист особового складу та населення від радіаційних, хімічних і біологічних загроз. Вони здійснюють розвідку та моніторинг небезпечних речовин, проводять спеціальну обробку техніки й територій, а також забезпечують аерозольне маскування.

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15 вересня Міжнародний день демократії / © pexels.com

Також 15 вересня Міжнародний день демократії. Його започаткувала Генеральна Асамблея ООН 2007 року, щоб нагадати про важливість демократичних цінностей, прав людини та участі громадян у суспільному житті. Цей день присвячений принципам свободи, рівності, верховенства права, чесних виборів і можливості кожної людини впливати на рішення держави. Він також привертає увагу до необхідності захищати демократію, свободу слова та права людини.

15 вересня Всесвітній день афро / © pexels.com

А ще 15 вересня Всесвітній день афро. День започаткували у Великій Британії 2017 року. Його мета — підвищувати обізнаність про особливості афро-волосся, підтримувати позитивне ставлення до природної зовнішності та протидіяти дискримінації через зачіску й текстуру волосся.

15 вересня святкують День народження Грінпіс / © pexels.com

15 вересня святкують День народження Грінпіс. Саме цього дня 1971 року з Ванкувера вирушило судно Greenpeace з групою активістів, які хотіли зупинити випробування ядерної зброї США на острові Амчитка біля Аляски. Хоча експедиція не досягла місця випробувань, її розголос привернув увагу всього світу й став початком міжнародного екологічного руху. Згодом Greenpeace розпочав кампанії на захист океанів, лісів, тварин і проти забруднення довкілля.

15 вересня Всесвітній день боротьби з лімфомами / © pexels.com

Також 15 вересня Всесвітній день боротьби з лімфомами. Головна мета цього дня — підвищити обізнаність про лімфоми, їхні симптоми, важливість своєчасної діагностики та сучасні можливості лікування. Людей закликають уважніше ставитися до свого здоров’я та звертатися до лікаря у разі появи незрозумілих і тривалих симптомів.

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15 вересня День народження Google / © pexels.com

А ще 15 вересня День народження Google. Саме цього дня 1998 року офіційно була заснована компанія Google, яку створили Ларрі Пейдж і Сергій Брін під час навчання у Стенфордському університеті. Спочатку Google був пошуковою системою, але з роками перетворився на одну з найбільших технологічних компаній світу. Сьогодні його сервіси охоплюють пошук, електронну пошту, карти, відеохостинг, хмарні технології та багато інших напрямів.

15 вересня святкують Міжнародний день крапки / © pexels.com

15 вересня святкують Міжнародний день крапки. Головна ідея дня — надихати дітей і дорослих бути творчими, вірити у власні здібності та не боятися починати щось нове. Навіть маленька крапка на папері може стати початком великої творчої роботи.

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