Яке свято 8 вересня 2026 року / © ТСН

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8 вересня 2026 року — вівторок. 1657-й день війни в Україні.

Яке свято 8 вересня

8 вересня віряни святкують Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії / © Pixabay

8 вересня віряни святкують Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Одне з великих християнських свят, присвячене народженню Діви Марії, майбутньої Матері Ісуса Христа. Згідно з церковним переданням, її батьками були праведні Йоаким і Анна, які довгий час не мали дітей і щиро молилися Богові. Їхня молитва була почута, і народження Марії стало великою радістю та початком здійснення Божого задуму про спасіння людства.

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8 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день грамотності / © pexels.com

8 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день грамотності. Його започаткували, щоб нагадати про важливість уміння читати, писати та здобувати знання. Грамотність допомагає людині навчатися, спілкуватися, розвиватися та краще розуміти світ. Цей день також привертає увагу до проблеми неграмотності, яка й досі існує в багатьох країнах світу.

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8 вересня Всесвітній день боротьби з муковісцидозом / © pexels.com

Також 8 вересня Всесвітній день боротьби з муковісцидозом. Муковісцидоз — генетична хвороба, яка вражає насамперед дихальну та травну системи. Через неї в організмі утворюється густий слиз, що може ускладнювати роботу легень та інших органів. Цей день покликаний привернути увагу суспільства до проблем людей із муковісцидозом, важливості ранньої діагностики, доступного лікування та підтримки пацієнтів і їхніх родин.

8 вересня Міжнародний день солідарності журналістів / © pexels.com

А ще 8 вересня Міжнародний день солідарності журналістів. Цей день присвячений єдності та взаємній підтримці журналістів у всьому світі, а також захисту свободи слова і права людей на правдиву інформацію. Дата пов’язана з пам’яттю чеського журналіста Юліуса Фучика, який загинув 8 вересня 1943 року. Свято нагадує про важливу роль журналістів у суспільстві та про небезпеки, з якими вони можуть стикатися під час своєї роботи.

8 вересня святкують Всесвітній день фізичної терапії / © pexels.com

8 вересня святкують Всесвітній день фізичної терапії. Цей день присвячений важливій роботі фізичних терапевтів, які допомагають людям відновлювати рухливість, зменшувати біль і повертатися до активного життя після травм, операцій або різних захворювань. Фізична терапія відіграє важливу роль у реабілітації, профілактиці травм і підтриманні здоров’я. Цей день також нагадує про важливість рухової активності та своєчасного звернення по професійну допомогу.

8 вересня День медсестри відділень дитячої гематології та онкології / © pexels.com

Також 8 вересня День медсестри відділень дитячої гематології та онкології. Їхня робота потребує не лише професійних знань і великої відповідальності, а й особливої доброти, терпіння та душевної сили. Медсестри підтримують маленьких пацієнтів і їхніх батьків, допомагають під час лікування та часто стають для дітей близькими й важливими людьми.

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