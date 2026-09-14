Яке церковне свято в Україні 21 вересня

Церковне свято 21 вересня / © pexels.com

Реклама

21 вересня (4 жовтня), в православному календарі день пам’яті святого апостола Кодрата, що в Магнисії. Святий Кодрат належав до числа сімдесяти апостолів — учнів Христових, покликаних проповідувати Євангеліє серед народів. Він жив у І–ІІ століттях і був одним із перших християнських проповідників та захисників віри.

Апостол Кодрат проповідував Слово Боже в Афінах і Магнісії. Серед язичницького світу, зануреного в ідолопоклонство, його проповідь була подібна до світла, яке розганяє темряву. Своїм словом, прикладом життя і непохитною вірою він навернув до Христа багатьох людей.

Реклама

Після мученицької смерті афінського єпископа Публія християнська громада Афін переживала важкі часи. Віряни були налякані переслідуваннями, а дехто відійшов від Церкви. За церковним переданням, Кодрат став єпископом Афін і своєю ревною працею зміцнив громаду, повернувши християнам мужність та надію. Його також називають єпископом Магнезійським.

Реклама

Особливе місце в житті святого Кодрата посідає його апологія — письмовий захист християнської віри, звернений до римського імператора Адріана приблизно 124–126 року. У той час християн переслідували, звинувачуючи у злочинах, яких вони не вчиняли. Кодрат прагнув показати імператорові, що послідовники Христа не становлять загрози для держави, а їхня віра ґрунтується на істині.

Повний текст апології не зберігся. До наших днів дійшов лише невеликий уривок, наведений церковним істориком Євсевієм Кесарійським. У ньому Кодрат свідчив, що діла Спасителя були справжніми, а деякі люди, зцілені або воскреслені Христом, жили ще тривалий час після Його земного служіння. Це свідчення зробило святого Кодрата одним із найдавніших відомих християнських апологетів. Євсевій Кесарійський, «Церковна історія», книга IV

Проповідь апостола викликала ненависть затятих язичників. Вони бачили, як люди відмовлялися від поклоніння ідолам і приймали віру в Ісуса Христа. Одного разу розлючений натовп напав на Кодрата та почав закидати його камінням. Святий залишився живим, але після цього його ув’язнили.

У темниці апостола морили голодом. Знесилений тілом, але незламний духом, він до кінця залишився вірним Христові й прийняв мученицьку смерть. За церковним переданням, його тіло було поховане в Магнісії, де воно стало джерелом зцілень для тих, хто з вірою звертався до Господа.

Реклама

Церковне свято в Україні 21 вересня за старим календарем

За старим календарем 21 вересня в Україні святкували Різдво Пресвятої Богородиці. Одне з дванадцяти найбільших християнських свят. Цього дня Церква згадує народження Діви Марії у праведних Йоакима та Анни. Вони довго не мали дітей, але щиро молилися Богові й отримали звістку про народження доньки, якій судилося стати Матір’ю Спасителя. Свято символізує початок здійснення Божого задуму про спасіння людства, дарує надію та нагадує про силу віри й молитви.

Прикмети 21 вересня

Народні прикмети 21 вересня / © pexels.com

Ясний і теплий день — осінь буде довгою та погожою.

Ранковий туман — до дощової або мінливої погоди.

Багато роси — до потепління.

Що не можна робити 21 вересня

За давніми повір’ями, лінощі цього дня могли позбавити господарство достатку. Водночас належало контролювати емоції, не сперечатися з колегами та близькими, уникати образ і різких слів. Вірили, що працьовитість, спокій і стриманість у спілкуванні принесуть родині удачу, мир та добробут у фінансах.

Що можна робити 21 вересня

У народному календарі цю дату називають днем Кіндрата й Іпата — народні назви походять від імен святих, яких сьогодні вшановує Церква. Наші предки пов’язували цей день із переходом від завершених сільськогосподарських робіт до підготовки нового врожайного сезону.

Новини партнерів

Новини партнерів