Партія Мерца зазнала нищівної поразки на виборах: канцлер зробив заяву

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц після поразки очолюваного ним Християнсько-демократичного союзу на виборах у землі Мекленбург — Передня Померанія заявив про намір продовжити реформи на своїй посаді.

Про це повідомляє DW.

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«Я беру на себе цю відповідальність, тому що хочу рухати нашу країну вперед», — заявив він.

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Мерц висловив переконання, що успіх реформ не лише покращить спільне життя, а й «змінить на краще наше сприйняття самих себе та наш імідж у світі». Німеччина здатна до реформ, підкреслив канцлер.

Результат своєї партії на виборах він назвав «катастрофою», зазначивши, що ХДС «наполегливо боровся».

Земельні вибори у Німеччині — що відомо

У Мекленбурзі-Передній Померанії ХДС отримала 4,9% голосів і не подолала п’ятивідсотковий бар’єр для проходження до земельного парламенту. Це найгірший результат партії на земельних виборах за всю історію після Другої світової війни.

Перше місце там посіла «Альтернатива для Німеччини» (AдН) — 38,2%. Соціал-демократична партія Німеччини отримала 35,5%.

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У Берліні ХДС також поступилася головному конкуренту. За попередніми даними, партія отримала близько 18,8% голосів, тоді як «Ліві» набрали 25,7% і вийшли на перше місце.

ХДС керує Берліном від 2023 року. Партія «Ліві» виступає, зокрема, за здешевлення житла та розширення державного контролю над великими власниками нерухомості.

Як відомо, проросійська партія «Альтернатива для Німеччини» наростила свої позиції на сході країни, спекулюючи на ностальгічних настроях, місцевих проблемах та застосовуючи нестандартні формати передвиборчої кампанії.

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