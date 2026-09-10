«Мало шансів на припинення війни»: Мерц пояснив, чому Росія не готова до миру

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі мало ознак можливого припинення війни в Україні.

Про це Мерц сказав на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Берліні.

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Канцлер зазначив, що російська влада не погоджується на пропозиції щодо діалогу та дипломатичного врегулювання війни.

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«Наразі ми бачимо мало ознак того, що російський уряд, президент Росії, готові розпочати серйозні переговори про припинення війни», — сказав Мерц.

За його словами, Німеччина вже протягом кількох місяців виступає за дипломатичне врегулювання. Мерц наголосив, що уряд країни та він особисто прагнуть використати всі доступні засоби для досягнення цієї мети.

Водночас канцлер підкреслив, що Німеччина та її партнери не мають наміру послаблювати зусилля для пошуку дипломатичного рішення.

Він наголосив, що підтримка України з боку партнерів спрямована не на продовження війни, а, навпаки, на створення умов для її припинення.

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Мерц також заявив, що дипломатичні зусилля передбачають підтримку Києва та використання всіх доступних можливостей для проведення переговорів.

Канцлер назвав невипадковою участь трьох радників із національної безпеки у переговорах з українською владою та Президентом України, які відбулися в Києві в суботу.

Окремо під час зустрічі Мерц і Кошта обговорили питання розширення Європейського Союзу.

Канцлер зазначив, що Німеччина прагне просунути рішення щодо України, Молдови та країн Західних Балкан.

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Крім того, Мерц заявив про намір до кінця року завершити переговори щодо багаторічної фінансової структури ЄС, яка має набути чинності 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Фрідріх Мерц не провів заплановану телефонну розмову з Дональдом Трампом після того, як той привітав АдГ з перемогою на виборах.

Ми раніше інформували, що речниця Білого дому назвала «фальшивкою» повідомлення про зміну американських представників у переговорах щодо України.

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