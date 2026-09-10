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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Ліверпуль" стартував у Лізі чемпіонів з вольової перемоги над "Атлетіко"

Підопічні Андоні Іраоли здолали "матрацників" на "Енфілді".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Домінік Собослай

Домінік Собослай / © Associated Press

"Ліверпуль" здобув вольову перемогу над мадридським "Атлетіко" в матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:1.

Іспанський клуб відкрив рахунок на 17-й хвилині зустрічі — Маркос Льоренте завдав точного удару після передачі Хуліана Альвареса.

Перед перервою мерсисайдці відігралися — на 40-й хвилині забив Домінік Собослай, якому асистував Рональд Араухо.

У другому таймі підопічні Андоні Іраоли вирвали перемогу — вирішальний гол для англійського клубу на 50-й хвилині забив Алексіс Макаллістер, який скористався пасом від Александера Ісака.

У другому турі Ліги чемпіонів "червоні" 14 жовтня у гостях зустрінуться з австрійським ЛАСКом, а команда Дієго Сімеоне днем раніше прийме "Манчестер Юнайтед".

Минулого сезону мерсисайдці вилетіли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись майбутньому переможцю турніру ПСЖ із загальним рахунком 0:4 за сумою двох матчів. "Матрацники" дійшли до півфіналу найпрестижнішого єврокубка, де поступилися лондонському "Арсеналу" із загальним рахунком 1:2 за підсумками двох зустрічей.

У чемпіонаті Англії мерсисайдський клуб наразі посідає шосте місце, маючи 5 очок після трьох турів — в останньому матчі "Ліверпуль" обіграв "Іпсвіч" (2:0).

"Атлетіко" перебуває на шостій позиції у чемпіонаті Іспанії, набравши 7 очок за чотири тури — в останньому поєдинку мадридці розгромно програли "Атлетику" Більбао (0:3).

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" вирвав перемогу над "Наполі" у стартовому турі Ліги чемпіонів.

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