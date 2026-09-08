"Реал" обіграв "Інтер" у центральному матчі стартового туру Ліги чемпіонів

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридський "Реал" на своєму полі обіграв міланський "Інтер" у матчі першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді завершився з рахунком 2:1 .

Іспанський клуб відкрив рахунок на 14-й хвилині зустрічі — Кіліан Мбаппе забив з передачі Браїма Діаса.

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Для 27-річного француза цей гол став 71-м у Лізі чемпіонів. Він наздогнав ексфорварда "Реала" Рауля, з яким тепер ділить п'яте місце у списку найкращих бомбардирів в історії найпрестижнішого єврокубка.

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Більше забили лише Карім Бензема (90), Роберт Левандовські (109), Ліонель Мессі (129) та Кріштіану Роналду (140).

На 23-й хвилині підопічні Жозе Моурінью подвоїли свою перевагу в рахунку — Федеріко Вальверде обікрав голкіпера "нерадзуррі" Хосепа Мартінеса, який невдало пішов у дриблінг проти уругвайського півзахисника, та відправив м'яч у ворота.

У другому таймі чемпіон Італії скоротив відставання — на 77-й хвилині Карлос Аугусто замкнув простріл Лаутаро Мартінеса з правого флангу. Однак забити ще та уникнути поразки команда Крістіана Ківу не зуміла.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних. Ворота мадридців захищав бельгієць Тібо Куртуа.

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Спочатку 27-річний український воротар взагалі не потрапив до заявки "вершкових" на гру з "нерадзуррі" через нібито грип, але потім все ж був включений до списку гравців, які можуть вийти на поле.

У другому турі Ліги чемпіонів мадридці 14 жовтня на виїзді позмагаються з італійською "Ромою", а міланський клуб днем раніше прийме бельгійський "Брюгге".

Раніше повідомлялося, що українська бригада арбітрів судитиме матч ПСЖ у Лізі чемпіонів.

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