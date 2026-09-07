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Українська бригада арбітрів судитиме матч ПСЖ у Лізі чемпіонів
Микола Балакін стане головним рефері матчу 1-го туру основного раунду Ліги чемпіонів між ПСЖ і братиславським "Слованом".
УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27 між французьким ПСЖ і словацьким "Слованом".
Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).
Головним рефері поєдинку між паризьким і братиславським клубами стане українець Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертий суддя — Дмитро Панчишин.
За роботу системи відеоповторів (VAR) відповідатимуть англієць Майкл Салсбері та словенець Матей Юг.
Зазначимо, що за ПСЖ грає український захисник Ілля Забарний, а за "Слован" виступають двоє українців — півзахисник Данило Ігнатенко та форвард Микола Кухаревич.
Матч ПСЖ — "Слован" відбудеться у середу, 9 вересня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ без Забарного програв у чемпіонаті Франції.