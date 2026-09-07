Українська бригада арбітрів судитиме матч ПСЖ у Лізі чемпіонів

Микола Балакін / © Associated Press

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УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27 між французьким ПСЖ і словацьким "Слованом".

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

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Головним рефері поєдинку між паризьким і братиславським клубами стане українець Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш. Четвертий суддя — Дмитро Панчишин.

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За роботу системи відеоповторів (VAR) відповідатимуть англієць Майкл Салсбері та словенець Матей Юг.

Зазначимо, що за ПСЖ грає український захисник Ілля Забарний, а за "Слован" виступають двоє українців — півзахисник Данило Ігнатенко та форвард Микола Кухаревич.

Матч ПСЖ — "Слован" відбудеться у середу, 9 вересня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ без Забарного програв у чемпіонаті Франції.

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