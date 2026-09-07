Воротар і син легендарного футболіста оформив дубль у матчі чемпіонату Нідерландів

Рональд Куман-молодший / facebook.com/Telstar1963NV

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Воротар нідерландського клубу "Телстар" Рональд Куман-молодший оформив дубль у матчі п'ятого туру чемпіонату Нідерландів проти "Камбюра".

Обидва м'ячі 31-річний воротар забив з пенальті, відзначившись на 63-й та 90+11-й хвилинах поєдинку.

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До цих голів "Телстар" поступався з рахунком 0:2, граючи майже весь матч у меншості. Два точні удари голкіпера з 11-метрової позначки принесли його команді нічию — 2:2.

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Куман-молодший став першим воротарем в історії елітного нідерландського дивізіону, який забив два голи в одному матчі.

Для нього це другий та третій голи у кар'єрі. До цього він відзначився з пенальті 17 травня 2026 року в матчі проти "Волендама" (1:2).

Куман-молодший є сином легендарного нідерландського футболіста і тренера Рональда Кумана, який грав за "Гронінген", "Аякс", ПСВ, "Барселону" та "Феєнорд", а також очолював низку європейських клубів і збірну Нідерландів.

Наразі "Телстар" посідає 13-те місце у турнірній таблиці Ередивізі, маючи 4 очки після чотирьох зіграних матчів. "Камбюр" з одним балом перебуває на останній сходинці.

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Раніше повідомлялося, що Циганков дебютував за "Аякс" у матчі чемпіонату Нідерландів.

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