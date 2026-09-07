ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

Воротар і син легендарного футболіста оформив дубль у матчі чемпіонату Нідерландів

Рональд Куман-молодший двічі реалізував пенальті у поєдинку проти "Камбюра".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Рональд Куман-молодший

Рональд Куман-молодший / facebook.com/Telstar1963NV

Воротар нідерландського клубу "Телстар" Рональд Куман-молодший оформив дубль у матчі п'ятого туру чемпіонату Нідерландів проти "Камбюра".

Обидва м'ячі 31-річний воротар забив з пенальті, відзначившись на 63-й та 90+11-й хвилинах поєдинку.

До цих голів "Телстар" поступався з рахунком 0:2, граючи майже весь матч у меншості. Два точні удари голкіпера з 11-метрової позначки принесли його команді нічию — 2:2.

Куман-молодший став першим воротарем в історії елітного нідерландського дивізіону, який забив два голи в одному матчі.

Для нього це другий та третій голи у кар'єрі. До цього він відзначився з пенальті 17 травня 2026 року в матчі проти "Волендама" (1:2).

Куман-молодший є сином легендарного нідерландського футболіста і тренера Рональда Кумана, який грав за "Гронінген", "Аякс", ПСВ, "Барселону" та "Феєнорд", а також очолював низку європейських клубів і збірну Нідерландів.

Наразі "Телстар" посідає 13-те місце у турнірній таблиці Ередивізі, маючи 4 очки після чотирьох зіграних матчів. "Камбюр" з одним балом перебуває на останній сходинці.

Раніше повідомлялося, що Циганков дебютував за "Аякс" у матчі чемпіонату Нідерландів.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie