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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Арсенал" здійснив камбек і переміг "Челсі" у центральному матчі туру АПЛ

"Каноніри" наздогнали "Манчестер Сіті" на вершині турнірної таблиці АПЛ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Арсенал" — "Челсі"

"Арсенал" — "Челсі" / © Associated Press

"Арсенал" на своєму полі обіграв "Челсі" у центральному матчі третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 2:1.

Уже на 2-й хвилині зустрічі "сині" відкрили рахунок — забив Морган Роджерс.

На 12-й хвилині "каноніри" могли відігратися, але гол Ріккардо Калафіорі було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через офсайд.

І все ж на 25-й хвилині "Арсенал" зрівняв рахунок завдяки влучному удару Кая Гаверца.

У другому таймі підопічні Мікеля Артети забили переможний гол — його автором на 50-й хвилині став Мартін Едегор.

Огляд матчу "Арсенал" — "Челсі"

Буде додано незабаром.

Для "Арсенала" це третя поспіль перемога на старті нового сезону АПЛ. "Гармаші" (9 очок) наздогнали "Манчестер Сіті" (9 балів) на вершині турнірної таблиці. "Челсі" вперше в сезоні втратив очки і з 6 пунктами посідає четверту позицію.

У наступному турі АПЛ "каноніри" на виїзді позмагаються із "Сандерлендом", а підопічні Хабі Алонсо приймуть "Галл Сіті". Обидва матчі відбудуться 12 вересня.

Перед цим "Арсенал" 9 вересня вдома зіграє з "Наполі" в межах першого туру основного етапу Ліги чемпіонів, а "Челсі" того ж дня прийме "Лідс" у поєдинку третього раунду Кубка ліги.

Раніше повідомлялося, що Мудрик дебютував за "Тоттенгем" у матчі АПЛ.

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