"Арсенал" за рекордну суму продав свою зірку до Саудівської Аравії

Габріел Мартінеллі / © Associated Press

Реклама

Півзахисник Габріел Мартінеллі перейшов з лондонського "Арсенала" до "Аль-Хіляля".

Про це повідомляється на офіційному сайті "канонірів".

Реклама

За інформацією The Athletic, сума трансферу 25-річного бразильця склала 70 мільйонів євро. Це рекордний продаж в історії лондонського клубу.

Реклама

До цього найдорожчим "вихідним" трансфером "Арсенала" був перехід Алекса Окслейда-Чемберлена до "Ліверпуля" за 38 мільйонів євро влітку 2017 року.

Контракт Мартінеллі з "Аль-Хілялем" розрахований на чотири роки — до літа 2030-го. Він виступатиме за саудівський клуб під 7-м номером.

Габріел Мартінеллі / facebook.com/AlhilalFC

Мартінеллі виступав за Арсенал від 2019 року, коли перейшов до лондонців з бразильського клубу "Ітуано". Він провів за "гармашів" 278 матчів, у яких забив 62 голи та віддав 38 результативних передач.

Разом з "Арсеналом" бразилець виграв АПЛ, Кубок та Суперкубок Англії.

Реклама

Минулого сезону Мартінеллі забив 11 голів та віддав 7 передач у 53 матчах за "канонірів" у всіх турнірах.

Також на його рахунку 27 матчів за збірну Бразилії, в яких він відзначився 5 голами.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" оголосила про підписання форварда "Арсенала".

Новини партнерів

Новини партнерів