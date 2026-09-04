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"Арсенал" за рекордну суму продав свою зірку до Саудівської Аравії
Габріел Мартінеллі продовжить кар'єру в "Аль-Хілялі".
Півзахисник Габріел Мартінеллі перейшов з лондонського "Арсенала" до "Аль-Хіляля".
Про це повідомляється на офіційному сайті "канонірів".
За інформацією The Athletic, сума трансферу 25-річного бразильця склала 70 мільйонів євро. Це рекордний продаж в історії лондонського клубу.
До цього найдорожчим "вихідним" трансфером "Арсенала" був перехід Алекса Окслейда-Чемберлена до "Ліверпуля" за 38 мільйонів євро влітку 2017 року.
Контракт Мартінеллі з "Аль-Хілялем" розрахований на чотири роки — до літа 2030-го. Він виступатиме за саудівський клуб під 7-м номером.
Мартінеллі виступав за Арсенал від 2019 року, коли перейшов до лондонців з бразильського клубу "Ітуано". Він провів за "гармашів" 278 матчів, у яких забив 62 голи та віддав 38 результативних передач.
Разом з "Арсеналом" бразилець виграв АПЛ, Кубок та Суперкубок Англії.
Минулого сезону Мартінеллі забив 11 голів та віддав 7 передач у 53 матчах за "канонірів" у всіх турнірах.
Також на його рахунку 27 матчів за збірну Бразилії, в яких він відзначився 5 голами.
Раніше повідомлялося, що "Барселона" оголосила про підписання форварда "Арсенала".