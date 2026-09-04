Святкуй 33-ту річницю АТБ та вигравай цінні призи і навіть новеньку квартиру

Реклама

До свого дня народження, компанія вже розпочинає масштабну загальноукраїнську акцію з чималим переліком цінних призів. З цього дня й до 25 вересня поточного року щоденно можна крутнути «Колесо подарунків» та виграти планшет, телефон, телевізор, електронну книгу, смарт-годинник, «яблучний» ноутбук чи смартфон, зарядну станцію EcoFlow, мультиварку, робот-пилосос, кавоварку, кухонну машину, мультипіч та багато іншого.

А от головний приз здатний здійснити справжню мрію кожного. Це комфортна квартира. Її розіграш відбудеться 30 вересня у прямому ефірі на офіційній сторінці АТБ в Instagram.

Реклама

Як взяти участь в святковій акції АТБ:

Зробити покупки в АТБ на суму від 500 грн (одним чеком). Оплатити обрані товари кобрендовою карткою АТБ від Visa. Зареєструвати QR-код із чека (відсканувати чи ввести на сайті promo.atbmarket.com). Крутнути «Колесо» миттєвих подарунків.

Уся інформація про зареєстровані коди та виграні призи зберігається в «Особистому кабінеті». Кожний код — це новий шанс на квартиру, тож більше покупок означає більше шансів святкувати річницю АТБ вже у власній новенькій оселі.

Реклама

Відповіді на усі актуальні питання щодо акції та повний перелік цінних призів можна знайти за цим посиланням.

Новини партнерів