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- Укрaїнa
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Святкуй 33-ту річницю АТБ та вигравай цінні призи і навіть новеньку квартиру
Цього листопада добре знайома кожному з українців торговельна мережа відсвяткує тридцять третю річницю з моменту свого заснування. З огляду на безпекові виклики, на жаль, урочистостей з цього приводу не буде, однак, святковий настрій та численні приємні сюрпризи для десятків мільйонів власних покупців не відміняються.
До свого дня народження, компанія вже розпочинає масштабну загальноукраїнську акцію з чималим переліком цінних призів. З цього дня й до 25 вересня поточного року щоденно можна крутнути «Колесо подарунків» та виграти планшет, телефон, телевізор, електронну книгу, смарт-годинник, «яблучний» ноутбук чи смартфон, зарядну станцію EcoFlow, мультиварку, робот-пилосос, кавоварку, кухонну машину, мультипіч та багато іншого.
А от головний приз здатний здійснити справжню мрію кожного. Це комфортна квартира. Її розіграш відбудеться 30 вересня у прямому ефірі на офіційній сторінці АТБ в Instagram.
Як взяти участь в святковій акції АТБ:
Зробити покупки в АТБ на суму від 500 грн (одним чеком).
Оплатити обрані товари кобрендовою карткою АТБ від Visa.
Зареєструвати QR-код із чека (відсканувати чи ввести на сайті promo.atbmarket.com).
Крутнути «Колесо» миттєвих подарунків.
Уся інформація про зареєстровані коди та виграні призи зберігається в «Особистому кабінеті». Кожний код — це новий шанс на квартиру, тож більше покупок означає більше шансів святкувати річницю АТБ вже у власній новенькій оселі.
Відповіді на усі актуальні питання щодо акції та повний перелік цінних призів можна знайти за цим посиланням.