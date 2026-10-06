Геловін 2026: коли святкують, точна дата та історія свята

Коли Геловін 2026 року / © pexels.com

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Дата Геловіну не змінюється з року в рік — його святкують 31 жовтня, напередодні Дня всіх святих. 2026 року це буде субота, тож святкування припаде на вихідний для багатьох людей із традиційним п’ятиденним робочим тижнем.

Сьогодні Геловін асоціюється насамперед із гарбузами-ліхтарями, моторошними костюмами, тематичними вечірками та солодощами. Однак історія свята значно давніша за його сучасні розважальні традиції.

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Звідки походить Геловін

Витоки Геловіну часто пов’язують із Самайном (Samhain) — давнім кельтським святом, яке знаменувало завершення сезону збору врожаю та початок холодної частини року.

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Для давніх кельтів цей період був своєрідною межею між сезонами. Існували також вірування, що в цей час кордон між світом живих і світом померлих стає менш виразним.

Історики водночас застерігають від надто спрощеного ототожнення сучасного Геловіну із Самайном. Письмових свідчень про найдавніші обряди збереглося небагато, а сучасне свято формувалося протягом багатьох століть під впливом різних культурних і релігійних традицій.

Як з’явилася назва Halloween

Важливу роль у становленні свята відіграла християнська традиція. День всіх святих почали святкувати 1 листопада, а вечір напередодні свята отримав назву All Hallows’ Eve, тобто «вечір перед Днем усіх святих».

Згодом ця назва трансформувалася у звичне нам слово Halloween.

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Таким чином, сучасний Геловін поєднав у собі елементи давніх сезонних звичаїв, народного фольклору та християнського календаря.

Як Геловін став популярним у світі

Особливого розвитку свято набуло у Сполучених Штатах. У XIX столітті разом із хвилями європейської, зокрема ірландської, імміграції до Америки потрапили численні традиції, пов’язані з передднем Дня всіх святих.

Поступово вони змішувалися з місцевими звичаями та змінювалися. З часом релігійне й фольклорне значення Хелловіну для багатьох людей відійшло на другий план, а саме свято перетворилося передусім на культурну та розважальну подію.

У XX столітті популярність американського формату Геловіну почала поширюватися далеко за межі США. Його впізнаваними символами стали вирізані гарбузи, костюми відьом, привидів та інших персонажів, тематичний декор, солодощі й вечірки.

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Нині Геловін святкують у багатьох країнах світу, хоча традиції та масштаби святкування можуть суттєво відрізнятися.

FAQ

Коли Геловін 2026 року?

Геловін 2026 року припадає на суботу, 31 жовтня. Дата свята залишається незмінною щороку — його відзначають 31 жовтня, напередодні Дня всіх святих.

Чому Геловін святкують 31 жовтня?

Геловін відзначають 31 жовтня, оскільки це вечір напередодні Дня всіх святих, який у західній християнській традиції припадає на 1 листопада. Назва Halloween походить від вислову All Hallows’ Eve. На формування традицій свята також вплинули давні кельтські звичаї, пов’язані із Самайном.

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