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Хэллоуин в 2026 году: когда празднуют, точная дата и история праздника
Хэллоуин в 2026 году традиционно будут праздновать 31 октября. В этот раз дата приходится на субботу. Рассказываем, откуда происходит Хэллоуин, как древние обычаи переплелись с христианскими традициями и почему праздник получил именно такое название.
Дата Хэллоуина не меняется из года в год — его празднуют 31 октября, в канун Дня всех святых. В 2026 году это будет суббота, поэтому празднование придется на выходной для многих людей с традиционной пятидневной рабочей неделей.
Сегодня Хэллоуин ассоциируется прежде всего с тыквами-фонарями, жуткими костюмами, тематическими вечеринками и сладостями. Однако история праздника значительно древнее его современных развлекательных традиций.
Откуда происходит Хэллоуин
Истоки Хэллоуина часто связывают с Самайном (Samhain) — древним кельтским праздником, знаменовавшим завершение сезона сбора урожая и начало холодной части года.
Для древних кельтов этот период был своеобразным пределом между сезонами. Существовали также верования, что в это время граница между миром живых и миром умерших становится менее отчетливой.
Историки одновременно предостерегают от упрощенного отождествления современного Геловина с Самайном. Письменных свидетельств о древнейших обрядах сохранилось немного, а современный праздник формировался на протяжении многих веков под влиянием разных культурных и религиозных традиций.
Как появилось название Halloween
Важную роль в становлении праздника сыграла христианская традиция. День всех святых начал праздновать 1 ноября, а вечер накануне праздника получил название All Hallows' Eve, то есть «вечер перед Днем всех святых».
Впоследствии это название трансформировалось в привычное нам слово Halloween.
Таким образом, современный Хэллоуин соединил в себе элементы древних сезонных обычаев, народного фольклора и христианского календаря.
Как Хэллоуин стал популярным в мире
Особое развитие праздник приобрел в Соединенных Штатах. В XIX веке вместе с волнами европейской, в том числе ирландской, иммиграции в Америку попали многочисленные традиции, связанные с канун Дня всех святых.
Постепенно они смешивались с местными обычаями и менялись. Со временем религиозное и фольклорное значение Хэллоуина для многих людей отошло на второй план, а именно праздник превратился прежде всего в культурное и развлекательное событие.
В XX веке популярность американского формата Хэллоуина начала распространяться далеко за пределы США. Его узнаваемыми символами стали вырезанные тыквы, костюмы ведьм, привидений и других персонажей, тематический декор, сладости и вечеринки.
В настоящее время Хэллоуин празднуют во многих странах мира, хотя традиции и масштабы празднования могут существенно отличаться.
FAQ
Когда Хэллоуин в 2026 году?
Хэллоуин 2026 приходится на субботу, 31 октября. Дата праздника остается неизменной каждый год — его отмечают 31 октября, в канун Дня всех святых.
Почему Хэллоуин празднуют 31 октября?
Хэллоуин отмечают 31 октября, поскольку это вечер в канун Дня всех святых, который в западной христианской традиции приходится на 1 ноября. Название Halloween происходит от выражения All Hallows Eve. На формирование традиций праздника также оказали влияние древние кельтские обычаи, связанные с Самайном.