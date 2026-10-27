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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Мода 80-х вернулась: прически, которые в 2026-м снова стали трендовыми

Ретро-укладки снова возвращаются в моду — смелые, объемные и непринужденные, как несколько десятилетий назад.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Долли Партон

Долли Партон / © Associated Press

Мода 80-х снова возвращается — и на этот раз главным трендом стали прически. Ведь они обладают тем особым шармом, который и сегодня не теряет актуальности. В этом сезоне стилисты делают ставку на пышный объем, большие волны, упругие кудри и эффектные укладки, казавшиеся пережитком минувшей эпохи.

Какие ретро-образы снова вернулись в моду, рассказали стилисты и hair-эксперты Vogue.

В 1980-х прическа была не просто завершающим штрихом образа — она стала его полноценной частью. Начесы, пышные локоны, текстурированные волны и блестящие укладки дополнялись множеством лака и геля. Популярность приобрели смелые стрижки, в частности малет, пышная химическая завивка и разнообразные асимметричные формы.

Не менее важны были и аксессуары. Объемные резинки, широкие повязки, яркие заколки и обручи помогали сделать прическу более выразительной.

В свое время именно прическа была одним из ключевых элементов образов самых известных икон стиля: от пышных кудрей Мадонны и природных волн Брук Шилдс до фирменной укладки принцессы Дианы и роскошных объемных волн Синди Кроуфорд.

Сегодня эти образы снова появляются на подиумах и красных дорожках. Среди современных поклонниц ретро-эстетики — актриса Сара Джессика Паркер, которая не раз демонстрировала прически с характерным духом 80-х.

Актуальные стрижки из прошлого

Малет

Это — одна из самых смелых стрижек, которая снова привлекает внимание стилистов. Ее главная особенность — более короткие пряди спереди и по бокам и длинные волосы на затылке. В 1980-х такую форму выбирали рок-звезды, а сегодня ее адаптируют благодаря более мягким переходам и текстурированным слоям.

Малет.

Малет.

Шег

Шег возвращает в моду небрежные пряди, выразительные слои и объем у корней. В 80-х эту стрижку ассоциировали с рок-эстетикой и образом Джоан Джетт. Современная версия может быть как с челкой, так и без нее, а ее главное преимущество — подвижная форма, не требующая идеально гладкой укладки.

Шег / © ТСН

Шег / © ТСН

Wolf cut

Эта стрижка сочетает черты шега и малета: более короткие слои на макушке создают объем, а более длинные пряди формируют силуэт вокруг лица. Стрижка имеет слегка растрепанный вид и хорошо передает дух 80-х, когда волосы должны быть заметными и объемными. Ее можно адаптировать под разную длину волос и желаемую степень многослойности.

Стрижка Wolf cut / © Instagram

Стрижка Wolf cut / © Instagram

Каскадная стрижка

Пышные многослойные стрижки, прославившие супермодели 80-х, снова становятся источником вдохновения. Пряди разной длины обрамляют лицо, а кончики укладывают наружу, создавая легкий и подвижный силуэт. Такая форма особенно эффектна с объемным брашингом — укладкой, которая придает волосам пышность и глянцевый блеск.

Каскадная стрижка.

Каскадная стрижка.

Короткая многослойная стрижка

Объемная короткая стрижка с боковой челкой и прядями, направленными наружу, — еще один узнаваемый образ 80-х, не теряющий актуальности. Ее популяризировала принцесса Диана: волосы имели выразительную форму, но в то же время казались легкими и подвижными. Современная версия может быть менее пышной, с более мягкими слоями и природной текстурой.

Короткая многослойная стрижка. / © ТСН

Короткая многослойная стрижка. / © ТСН

Напомним, микрочелка — смелый тренд в стрижках. Он подходит барышням с разной формой лица.

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