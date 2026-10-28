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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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423
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 28 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Паук в центре паутины

Паук в центре паутины / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо избегать чересчур тесного общения с близкими людьми — слишком велик риск поссориться и испортить отношения.

Символ дня: паук в центре паутины.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой, жемчужно-серый

Счастливые камни дня: гранат, хризолит

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скорее всего, будет продолжительными, поэтому они требуют быстрого медикаментозного — в крайнем случае, оперативного — вмешательства.

Питание дня: питание должно быть умеренным: переедать и недоедать одинаково вредно.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен — она обещает крепкое здоровье и долголетие.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие деловую и финансовую удачу.

Сны дня: сны нынешней ночи могут содержать важную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся ситуации.

Табу дня: под запретом общение с неадекватными людьми, а также теми, кто находится в состоянии алкогольного опьянения.

Цитата дня: «Только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье» (Зигмунд Фрейд).

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