- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 423
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 28 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда необходимо избегать чересчур тесного общения с близкими людьми — слишком велик риск поссориться и испортить отношения.
Символ дня: паук в центре паутины.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой, жемчужно-серый
Счастливые камни дня: гранат, хризолит
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скорее всего, будет продолжительными, поэтому они требуют быстрого медикаментозного — в крайнем случае, оперативного — вмешательства.
Питание дня: питание должно быть умеренным: переедать и недоедать одинаково вредно.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен — она обещает крепкое здоровье и долголетие.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие деловую и финансовую удачу.
Сны дня: сны нынешней ночи могут содержать важную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся ситуации.
Табу дня: под запретом общение с неадекватными людьми, а также теми, кто находится в состоянии алкогольного опьянения.
Цитата дня: «Только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье» (Зигмунд Фрейд).
Читайте также:
Солнце в Скорпионе с 23 октября по 22 ноября 2026 года: что нас ждет в это время