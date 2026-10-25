Финансовый гороскоп на ноябрь 2026 года / © Credits

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3 ноября Венера в секстиле с Юпитером возвращает предложения, переговоры и деловые контакты августа. Возможен повторный выход на связь бывших клиентов, работодателей, партнеров или инвесторов. Перспективы открываются через обучение, международные проекты, юридические вопросы, рекламу и расширение бизнеса, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

4 ноября начинается новый цикл Меркурия в Скорпионе, который акцентирует внимание на документах, финансах, переговорах, обучении и коммерческой деятельности. Это подходящий период для подготовки договоров, бизнес-планов, коммерческих предложений, презентаций и стратегии продвижения. Однако окончательные решения лучше принимать после середины месяца.

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Новолуние 9 ноября в Скорпионе затрагивает тему финансовой эффективности. Полезно провести ревизию расходов, избавиться от ненужных подписок, навести порядок в банковских счетах, документах, страховых программах и инвестициях. Деньги любят порядок, а Скорпион особенно связан с контролем ресурсов.

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10 ноября Венера в гармоничном аспекте с Марсом помогает успешно обсуждать стоимость услуг, размер оплаты труда, распределение обязанностей и условия сотрудничества. Благоприятный день для переговоров о зарплате, расчетах с клиентами и согласования финансовых условий.

Период с 12 по 16 ноября, когда Венера находится в стационарном положении, помогает определить настоящие приоритеты в вопросах заработка и материальных ценностей. Именно сейчас хорошо оценить, какие проекты действительно заслуживают времени и вложений, а какие уже не имеют перспективы. Многие увидят направления, которые способны приносить не только деньги, но и внутреннее удовлетворение от работы.

В эти же дни особо актуальными становятся вопросы имущества, дорогих покупок, недвижимости, ремонта и благоустройства жилья. Решения, принятые после тщательного анализа, имеют хорошие шансы оказаться удачными в долгосрочной перспективе.

С 12 по 17 ноября сохраняется напряженная мировая обстановка, которая может отражаться на финансовых рынках, крупных компаниях и государственных структурах. В профессиональной сфере лучше избегать открытых конфликтов с руководством, борьбы за влияние и рискованных решений под воздействием эмоций.

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13 ноября разворот Меркурия в директное движение становится важной точкой для бизнеса и карьеры. Всё, что связано с документами, отчетностью, обучением сотрудников, рекламными кампаниями и переговорами, требует максимальной внимательности. Детали играют ключевую роль.

С 14 ноября Меркурий директный, поэтому процессы постепенно ускоряются. Начинают продвигаться сделки, приходят ответы по резюме, активизируются продажи, легче согласовываются условия сотрудничества. Замороженные проекты получают движение вперед.

С 17 ноября Венера директна, и денежные вопросы выходят из периода пересмотра. Если вы давно планировали открыть новое направление деятельности, зарегистрировать бизнес, изменить ценовую политику, приобрести оборудование или сделать серьезное вложение в развитие, вторая половина ноября выглядит значительно перспективнее первой.

Тригон Плутона и Урана, действующий во второй половине месяца, открывает возможности для кардинальных профессиональных перемен. Многие решатся сменить должность, выйти из устаревших партнерств, перейти в новую сферу деятельности или запустить собственный проект. Перемены, начатые сейчас, способны значительно улучшить финансовые перспективы в будущем.

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18 и 19 ноября требуют осторожности в рабочих отношениях. Повышенная конфликтность способна привести к спорам с коллегами, клиентами и руководством. Нежелательно подписывать документы под давлением, принимать решения в раздраженном состоянии или участвовать в финансовых конфликтах.

22 ноября Солнце входит в Стрельца, и профессиональная атмосфера становится более перспективной. На первый план выходят развитие, образование, расширение бизнеса, поездки и новые возможности. Хорошее время для составления планов на 2027 год, поиска новых рынков и масштабирования деятельности.

23 ноября подходит для творческих профессий, работы с идеями, рекламой, искусством, дизайном, психологией, духовными практиками и консультированием. Интуиция помогает находить нестандартные решения.

24 ноября полнолуние в Близнецах завершает процессы, связанные с обучением, переговорами, контрактами, перепиской и информационными проектами. Подходящий момент для подписания итоговых документов, завершения курсов, запуска готовых материалов и закрытия давно висящих задач.

25 ноября является одним из самых мощных дней месяца для самореализации. Влиятельные знакомства, сильные решения и уверенные действия способны принести результаты, которые продолжат работать в течение длительного времени.

26 ноября Марс переходит в знак Девы, направляя внимание на эффективность, дисциплину и практичность. Главными инструментами успеха становятся системность, профессионализм и умение работать с деталями. Хороший период для наведения порядка в финансах, бухгалтерии, документах, налоговых вопросах и материальных активах.

Темы недвижимости и имущества также получают поддержку. Полезно заниматься ремонтом, инвентаризацией, оформлением документов на собственность, страхованием и созданием финансовой подушки безопасности.

28 ноября Венера и Юпитер завершают цикл, начавшийся в августе. Это один из самых благоприятных дней месяца для получения прибыли, выгодных покупок, премий, крупных заказов и положительных результатов длительных переговоров. Финансовые усилия последних месяцев начинают приносить конкретные плоды.

30 ноября тригон Солнца и Сатурна подводит стабильный итог месяца. На первое место выходят долгосрочное планирование, стратегия, управление ресурсами и постановка целей на декабрь и весь следующий год. Все, что построено на дисциплине, профессионализме и терпении, получает прочный фундамент для дальнейшего роста.

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