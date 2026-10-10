Как легко пережить перевод часов на зимнее время — советы

В октябре украинцы традиционно перейдут на так называемое зимнее время / © pexels.com

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В ночь на 25 октября Украина снова переведет часы — на час назад. Казалось бы, мелочь, но даже такой якобы безопасный ритуал не проходит для организма бесследно.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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Как подготовиться к переходу на зимнее время

Начать подготовку следует за несколько дней до перевода часов, чтобы организм плавно адаптировался к новому ритму:

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Увеличить продолжительность сна на 10–15 минут. В течение недели перед переходом старайтесь ложиться спать несколько раньше, постепенно удлиняя отдых. В то же время, стабильный режим дня способствует лучшему самочувствию и снижению уровня стресса.

Выходите на улицу сразу после пробуждения или открывайте шторы как можно шире.

Минус кофе/чай после обеда. Кофеин и гаджеты перед сном усиливают бессонницу, которая после перевода времени становится еще более распространенной. Замените черный или зеленый чай на травяной сбор.

Не пропускайте завтрак. Утренний прием пищи помогает синхронизировать внутренний метаболический ритм.

Людям с сердечными заболеваниями следует тщательнее контролировать давление и при необходимости проконсультироваться с врачом по дозировке лекарства.

Справка:

Введение летнего и зимнего времени является общепринятой международной практикой. В частности, в ЕС часы также переводят в конце марта и конце октября (зимнее время). Это делают в соответствии с биологическим временем и ради экономии электроэнергии.

Смена времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября — на зимнее время.

В Верховной Раде пытались отменить перевод часов, но депутаты не поддержали в целом соответствующий законопроект.

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