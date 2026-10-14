Не пропустите эти дни: когда квасить капусту в октябре 2026 года, чтобы была хрустящей

Когда квасить капусту 2026 года / © Фото из открытых источников

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Когда квасить капусту осенью 2026 года и какие дни лучше выбрать для заготовки — рассказываем ниже.

Когда лучше квасить капусту осенью

Для основной заготовки на зиму лучше всего подходят октябрь и первая половина ноября. Именно в этот период поздние сорта белокочанной капусты обычно уже хорошо созревают: кочаны становятся плотными, тяжелыми и сочными.

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Ранние сорта для продолжительного хранения использовать нежелательно. Из-за нежных листьев такая капуста может получиться мягкой и не будет той характерной хрусткости, которой ожидают от домашней закваски.

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В сентябре также можно квасить капусту, если она уже достаточно созрела. Однако для больших зимних заготовок лучше дождаться поздних сортов.

Когда квасить капусту в октябре 2026 года

По народным рекомендациям, для квашения часто выбирают период растущей Луны. Считается, что в настоящее время процесс ферментации происходит активнее.

В октябре 2026 года для квашения можно рассматривать следующие даты:

7–9 октября;

12–16 октября;

18-20 октября.

Самым удобным периодом для большой заготовки специалисты называют середину месяца. В то же время, лунный календарь следует воспринимать лишь как дополнительный ориентир: гораздо важнее, чтобы капуста была свежей, зрелой и сочной.

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Другие актуальные календари дают более широкий перечень благоприятных дат — в частности, 11–25 октября, за исключением отдельных дат. Это показывает, что рекомендации по «удачным» дням могут отличаться в зависимости от календаря.

Когда квасить капусту в ноябре 2026 года

Не обязательно завершать заготовку в октябре. Для поздних сортов вполне подходит и ноябрь.

В ноябре как благоприятные для квашения даты:

1–5 ноября;

8–12 ноября;

14-17 ноября.

Если капуста собрана, не стоит держать ее слишком долго в теплом помещении. Для качественной ферментации лучше использовать свежие, сочные початки.

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Как выбрать капусту для квашения

Для домашней закваски лучше брать позднюю белокочанную капусту.

Хороший кочан должен быть:

плотным и тяжелым;

сочным;

без гнили и значительных повреждений;

без подмерзших листьев;

хорошо сформированным.

Перед квашением нужно снять поврежденные верхние листья и подготовить кочерыжку к шинковке.

Как сделать квашеную капусту хрустящей

Чтобы капуста не стала мягкой, важно соблюдать несколько простых правил:

Не переусердствуйте с разминанием. Нарезанную капусту следует перемешать с солью и слегка помять, чтобы она пустила сок. Чрезмерно длинное и сильное перетирание может негативно сказаться на текстуре. Следите за количеством рассола. После укладки капусту следует хорошо уплотнить, чтобы она оставалась под собственным соком. Выпускайте газ во время ферментации. В период активного брожения капусту можно периодически прокалывать чистой деревянной палочкой, чтобы выводить накопившиеся газы. Не перегревайте капусту. После активной фазы брожения готовую закваску следует перенести в прохладное место для последующего хранения.

Сколько времени квасится капуста

Продолжительность ферментации зависит прежде всего от температуры. В теплом помещении процесс происходит быстрее, а в прохладном медленнее.

Поэтому не следует ориентироваться только на конкретное количество дней. Лучше оценивать готовность по вкусу, запаху и состоянию рассола.

Когда капуста приобретает характерную приятную кислинку и аромат, ее можно переносить для хранения в прохладное место.

Главное о квашении капусты осенью 2026 года

Если вы планируете сделать запас квашеной капусты на зиму, октябрь и первая половина ноября остаются удобным периодом для основной заготовки.

Лунный календарь можно использовать для выбора конкретной даты, если вы привыкли придерживаться народных традиций. Однако результат гораздо больше зависит от самой капусты, правильного количества соли, чистоты тары и температуры ферментации.

FAQ

Когда квасить капусту в октябре 2026 года?

Для квашения можно выбрать 7-9, 12-16 и 18-20 октября. При этом самое важное, чтобы капуста была хорошо созревшей, свежей и сочной.

Когда квасить капусту, чтобы она была хрустящей?

Для хрустящей квашеной капусты следует использовать плотные поздние сорта, не перетирать шинкованную капусту слишком сильно, следить за количеством соли и держать овощи под рассолом. После активного брожения заготовку следует перенести в прохладное место.

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