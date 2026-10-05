Ученые назвали дату «Судного дня»: она приходится на ноябрь 2026 года

Судный день

Реклама

Дата 13 ноября 2026 года в последнее время снова привлекла внимание из-за старого исследования американских ученых. В 1960 году они подсчитали, что при сохранении тогдашних темпов прироста населения именно в этот день математическая модель должна была достичь невозможного — бесконечного количества людей.

Откуда взялась дата 13 ноября 2026 года

4 ноября 1960 года в журнале Science была опубликована работа физика Гайнца фон Ферстера, Патрисии Мори и Лоуренса Амиота с красноречивым названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года нашей эры».

Реклама

Исследователи взяли доступные для того времени оценки численности населения за длительный период — примерно с начала нашей эры до 1958 года — и попытались описать их математически. Они обратили внимание на то, что население Земли не просто увеличивалось, а темпы его роста ускорялись. На основе этих данных учёные построили модель и продолжили полученную кривую в будущее.

Реклама

По расчетам авторов, если население и дальше будет расти так же, как в течение предыдущих двух тысячелетий, 13 ноября 2026 года его численность будет математически направляться к бесконечности.

Разумеется, речь шла не о том, что на планете буквально может появиться бесконечное количество людей. Это была так называемая математическая сингулярность — точка, после которой использованная модель перестает иметь физический смысл.

Почему ученые назвали это «Судным днем»

Фон Ферстер использовал провокационное слово doomsday, то есть «Судный день». В материале журнала Time, опубликованном вскоре после выхода исследования, приводилось его объяснение, что при таком сценарии человечеству угрожала бы не буквальная математическая бесконечность, а ситуация, когда людей становится слишком много для существующего пространства и ресурсов.

Именно поэтому работу нередко преподносят как древнее «предвидение конца света». На самом деле, ее авторы показывали, к какому абсурдному результату приводит бесконечное продолжение тогдашней тенденции роста населения.

Реклама

Почему прогноз не оправдался

Важнейшее предположение модели заключалось в том, что ускоренный рост населения будет продолжаться и дальше. Но этого не вышло.

Во второй половине XX века мир вошел в новую демографическую фазу, во многих странах начала снижаться рождаемость, а темпы прироста мирового населения замедлились. Современные исследования модели фон Ферстера отмечают, что гиперболическая траектория роста населения наконец прекратилась.

Как пишет UNILAD, примерно к началу 1990-х фактическая численность населения уже заметно отставала от той, которую предусматривала модель 1960 года.

Что сейчас происходит с населением Земли

Современные прогнозы вообще не предполагают нескончаемого ускорения роста населения.

Реклама

По World Population Prospects 2024 ООН, население мира составило около 8,2 млрд человек в 2024 году. Ожидается, что оно будет постепенно увеличиваться примерно до 10,3 млрд в середине 2080-х годов, после чего может немного сократиться — примерно до 10,2 млрд до конца века.

Одной из главных причин является падение рождаемости. Глобальный коэффициент рождаемости сейчас составляет примерно 2,25 ребенка в одну женщину, тогда как в 1990 году он составил 3,31. Более чем в половине стран и территорий мира рождаемость уже ниже уровня простого воспроизводства населения — 2,1 ребенка в женщину.

Следовательно, само предположение, на котором основывался прогноз 1960 года, сегодня не выполняется.

Почему выбрали именно 13 ноября

У даты есть еще одна любопытная деталь. В современной научной работе, посвященной модели фон Ферстера, отмечается, что конкретное 13 ноября было шуткой авторов, в этот день родился сам Гайнц фон Ферстер.

То есть серьезной частью исследования была математическая модель и полученное приблизительное время сингулярности, а выбор столь точной даты имел иронический подтекст.

Значит ли это, что 13 ноября 2026 года произойдет «конец света»

Нет. 13 ноября 2026 года не является научно предусмотренной датой конца света. Это точка, полученная в математической модели 1960 г. при условии, что население будет продолжать расти по прежней закономерности.

Реальное развитие событий показало другое: темпы прироста населения замедлились, рождаемость снижается, а современные прогнозы ООН ожидают не нескончаемого роста, а пик численности населения во второй половине XXI века.

Поэтому громкий «Судный день» 13 ноября следует воспринимать, прежде всего, как интересный пример того, почему математические прогнозы зависят от исходных предположений и не могут механически переносить прошлые тенденции далеко в будущее.

Новости партнеров