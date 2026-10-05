Мощные взрывы и гибель людей посреди дороги: россияне коварно атаковали крупный областной центр Украины

Последствия атаки на Харьков

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Коварный двойной удар по Харькову: российские войска обстреляли «Бандеролями» жилой район города, когда люди уже спали. Одна ракета попала прямо в дорогу — убила человека, ещё шестеро получили ранения, среди них — полицейские.

На месте нападения побывала корреспондентка ТСН Юлия Бойко.

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Ночной удар пришелся на спальный район города. Вражеские ракеты попали рядом с жилой застройкой и предприятием. Люди, которые уже спали в своих квартирах, вздрогнули от пронзительного свиста, после которого дома закачались от мощной взрывной волны.

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Коварная тактика повторного удара

Российские военные преступники в очередной раз применили свою коварную тактику повторного удара: едва жители начали приходить в себя после первого взрыва и выводить родных из разрушенных квартир — оккупанты снова атаковали. Считанные секунды решали всё — взрослые буквально на ходу заворачивали детей в одеяла и вытаскивали в коридоры.

«Позвонила дочь и говорит: „Мама, у нас прилет!“. Это просто ужас… Во время первого прилета шестилетняя дочь ещё спала. Она быстро укутала её в одеяло и вытащила в коридор на лестницу. А во время второго уже было очень громко, только и успели выбежать», — рассказывает харьковчанка Екатерина.

Погибший водитель и раненые сотрудники правоохранительных органов

Российская ракета попала прямо в дорожное покрытие. В этот момент мимо места взрыва проезжал гражданский автомобиль. 42-летний водитель погиб на месте, а его пассажирка получила тяжелые травмы.

Как только на место прибыли экстренные службы и патрульные экипажи, чтобы помочь людям, россияне нанесли новый удар. Ранения получили двое полицейских, которые работали в эпицентре попадания. Остальные сотрудники экстренных служб и жители чудом успели укрыться в убежищах.

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«И мы видим, что „Бандероли“ попадают в цель, и их очень трудно перехватить, поскольку они действуют на очень низкой высоте над землей. Кроме того, скорость очень высокая. То есть сегодня их очень трудно перехватить», — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Последствия вражеской атаки

В результате взрывов разразился масштабный пожар — горели нежилые здания и заведение общественного питания. Спасатели тушили пламя несколько часов. По крайней мере в пяти близлежащих многоэтажках выбило стекла.

С самого утра в пострадавших дворах коммунальные бригады убирают горы разбитого стекла с тротуаров, оперативно заделывают оконные проемы досками и обследуют поврежденные электросети.

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