"Я еще такого ада не видела": очевидцы рассказали о первых минутах атаки России на овощехранилище на Харьковщине

Атака РФ в Харьковской области 24 сентября

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Утром 24 сентября российские войска атаковали двумя дронами овощехранилище в селе Старая Гнилица на Харьковщине. Беспилотники попали в помещение. В результате удара погибли и много тяжелораненых. Очевидцы происшествия рассказали о первых минутах этой атаки.

Об этом сообщает «Суспильне Харьков».

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«Такого ада не видела»: свидетельство очевидцев и спасение раненых

Переселенка из Краматорска Анна Овари, проживающая в Старой Гнилице с сентября 2025 года и периодически подрабатывавшая на этом предприятии, стала свидетелем пролета российских дрон-камикадзе.

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«Я вышла в свой двор — видела, как это летело. Их летело две штуки. Я не знаю, что это летело, но с маленькими крылышками, большого размера. Одна пролетела — звука не было, потом пролетела вторая. Я подумала, что это на центр, позвонила дочери, потому что она у отца была на ночлеге. Я не могла дозвониться. Потом я начала звонить бывшему мужу, а он мне говорит: „На базу прилетело, людей выносят“. Мама и папа — его родители», — отметила женщина.

Когда Анна прибежала на место попадания, людей уже выносили с территории овощебазы. Она увидела многих тяжелораненых с травмами конечностей и тяжелыми кровотечениями. Среди пострадавших были ее бывшие свекор и свекровь, которых впоследствии госпитализировали в Харьков и Чугуев, а также руководитель предприятия и другие работники.

«Они настолько были все ранены — я еще такого ада не видела. Даже в страшном фильме. У них части просто были оторваны на руках и ногах. Их прохожие спасали работники предприятия. Снимали ремни, у них спадали штаны, они перетаскивали людей, чтобы те не истекли кровью», — добавила Анна.

Работница фермы Галина Туцканюк и пересленка из Краматорска Анна Овари / © Суспільне

Очевидцы о погибших и рабочих буднях на базе

Работница овощехранилища Галина Туцканюк, вынужденно переехавшая в село из Купянска, чудом уцелела, поскольку в то утро не вышла на смену. Переселенка призналась, что испытывала плохое предчувствие, к тому же ее мужу приснился кошмар, поэтому она осталась дома.

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Галина рассказала, что накануне рабочие спокойно собирали на полях свеклу и капусту, а на базе вручную сортировали лук, обрезая хвостики и пересыпая его из сеток в контейнеры. За такой труд людям платили по 13 гривен за одну сетку. Описывая погибших коллег, женщина отметила, что все они хорошо знали друг друга и постоянно работали бок о бок.

«Погибших знаю всех. Я с ними работала. Еще до войны сюда приезжали, очень много людей было в командировке. Один переселенец погиб из нашей деревни, также из Купянска. Очень хороший человек был. Такой добрый, вежливый. Даже не могу вообразить, еще вчера с ним говорили. Мы все друг друга поддерживали, вместе на поле работали», — рассказала Галина.

Удар по гражданскому объекту и первые минуты после взрыва

Охранник агропредприятия Анатолий Лысак во время атаки находился в рабочем помещении и оформлял документы на въехавший на территорию грузовик.

«И потом как, знаете, — тьма… Я открываю глаза — на мне стекло, дверь на меня выпала. И я выбегаю из помещения, и увидел там, где люди перебирали овощи. Там пожара не было, а был дым и человеческие крики: „Помогите“. Там была мгновенная смерть, потому что я ходил — там такие шарики, людей попрашивало. Там такие ранения страшны. Помогли, чем могли, вынесли их поближе с территории. Даже начали в свои служебные машины скачивать и отвозить в больницу, кто мог», — вспоминает охранник.

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По словам Анатолия Лысака, это уже повторное попадание по гражданской базе: примерно три недели до этого россияне уничтожили здесь холодильник-рефрижератор и контейнеры. Он отметил, что на территории предприятия нет и не было военнослужащих или военной техники — здесь работали исключительно гражданские люди, выращивавшие овощи.

Война в Украине — последние новости

Напомним, утром 24 сентября российские войска нанесли удар по агропредприятию в селе Старая Гнилица Чугуевского района Харьковской области.

По данным прокуратуры, в семь утра враг атаковал овощехранилище, предварительно, малогабаритной крылатой ракетой «Бандероль». В настоящее время работники сортировали овощи на складе.

Ранее мы писали, что российская армия с утра атакует Украину дронами. Под ударом находится мероприятие Украины. В частности, в Хмельницком и Ровно произошли взрывы. Есть попадания.

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