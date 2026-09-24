РФ ударила по агропредприятию, когда люди сортировали овощи: много погибших и травмированных (фото)

Атака на агропредприятие.

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Утром четверга, 24 сентября, Россия нанесла удар по Харьковской области. Под прицелом оказалось агропредприятие в Старой Гнилице в Чугуевском районе. По меньшей мере, шесть человек погибли.

Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.

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В прокуратуре сообщили, что россияне атаковали овощехранилище фермерского хозяйства около 07:35. Предварительно для враг применил малогабаритную крылатую ракету «Бандероль».

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Министр внутренних дел Иван Выговский добавил, что в момент атаки работники сортировали овощи в складском помещении.

Глава ОВа Олег Синегубов заявил, что количество жертв возросло до шести человек. Кроме того, 12 человек получили ранения — им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Российский удар унес жизни шестерых работников агропредприятия. / © Харьковская ОВА

Российский удар унес жизни шестерых работников агропредприятия.

Российский удар унес жизни шестерых работников агропредприятия. / © Генеральная прокуратура Украины

Российский удар унес жизни шестерых работников агропредприятия. / © Генеральная прокуратура Украины

Как сообщалось, российская армия с утра атакует Украину дронами. Под ударом сейчас находится мероприятие Украины. В частности, в Хмельницком и Ровно произошли взрывы. Есть попадания.

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