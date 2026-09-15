Этого не ожидали даже в ВСУ: Сырский раскрыл детали молниеносного контрнаступления в Харьковской области

Александр Сырский. / © Александр Сырский

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Украинское военное командование в 2022-м не ожидало столь масштабного успеха Харьковского контрнаступления. Именно поэтому для операции не подготовили достаточно резервов.

Об этом рассказал бывший главком ВСУ Александр Сырский во время презентации военно-исторического очерка, посвященного Харьковской операции, пишет «Главком».

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По его словам, первоначальный план предполагал значительно меньший масштаб наступления в Харьковской области. В Генштабе рассматривали действия преимущественно как отвлекающий маневр, поэтому предоставили лишь 20–30% от необходимого количества боеприпасов. Поэтому, отмечает Сырский, после стремительного освобождения части Харьковской области Силы обороны не смогли развить наступление в направлении северо-востока Донбасса.

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«Никто в руководстве ВСУ не верил в успех харьковской операции», — заявил бывший главнокомандующий.

Заметим, в то время главком ВСУ был Валерий Залужный, Генштаб возглавлялся Сергей Шаптала, а Сухопутные войска — Александр Сырский.

Первоначальный план предусматривал удар в районе Балаклеи с последующим продвижением в Изюм и его окружением. Однако наступление оказалось более успешным: украинские военные освободили Балаклею, Купянск, Изюм и десятки других населенных пунктов. За несколько недель Силы обороны продвинулись до 145 км, освободив более 11,5 тысяч квадратных км территории и более полутысячи населенных пунктов.

Сырский рассказал, что на тот момент на Харьковщине не шли интенсивные бои, поэтому российские войска, вероятно, не ожидали украинского контрнаступления. По данным разведки, самым слабым участком обороны противника была территория близ Балаклеи.

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«Кроме того, там расположен 65-й арсенал (база хранения боеприпасов — Ред), который очень интересовал нас. Туда мы спланировали удар. Был план дойти до Изюма и окружить его», — добавил он.

Напомним, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что Украина начала наступление в Донецкой области. По его словам, в рамках операции «Вивальди» уже зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая, окрестности Корового Яра и освобождено Среднее.

Украинским военным удалось зачистить 75 км² территории, а еще 10 км² — деоккупировано. Кроме того, ликвидировано около 1500 солдат армии РФ.

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