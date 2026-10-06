Некоторым из пенсионеров урежут выплаты 2027-го: кто потеряет часть выплат

пенсия. / © ТСН

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В Украине уже в следующем году части пенсионеров могут урезать выплаты. Речь идет о так называемых специальных пенсиях, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

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В то же время, уменьшение будет касаться не всей пенсии, а только суммы, превышающей установленный порог. Соответствующая норма предусмотрена в статье 43 проекта государственного бюджета Украины на 2027 год. В период действия военного положения к части выплаты сверх определенного лимита будут применяться специальные коэффициенты.

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Ограничение может относиться к пенсиям, назначенным или перечисленным по ряду специальных законов. В частности, речь идет о выплатах:

государственным служащим;

прокурорам;

народным депутатам;

работникам Национального банка;

членам Кабинета Министров;

дипломатам;

должностным лицам органов местного самоуправления;

судебным экспертам;

ученым;

военнослужащим и некоторым другим категориям.

Также под действие норм могут попасть отдельные пенсии чернобыльцев, журналистов и помощников-консультантов народных депутатов.

Какие пенсии могут ограничить

Ключевым является порог в 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. В проекте бюджета указано, что в следующем году пенсия должна превышать 2878 грн, а пенсионер не должен принадлежать к категориям, связанным с защитой Украины во время АТО, ООС или полномасштабной войны.

Важно, что коэффициент будут применяться не ко всей пенсии. Ограничение будет касаться только части выплаты, которая превышает 10 прожиточных минимумов.

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Какими именно будут коэффициенты и как будут их применять, должен определить Кабинет Министров. Так что окончательный механизм будет зависеть от решения правительства.

Заметим, что подобное ограничение действует и в 2026 году.

Пенсия в Украине — последние новости

В этом году украинцы, которые выходят на пенсию и имеют соответствующие основания, могут получать разные доплаты к основной выплате. Для отдельной категории пенсионеров Пенсионный фонд предусматривает специальную надбавку в размере 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время Пенсионный фонд может не учесть часть страхового стажа из-за ошибок в трудовой книжке, отсутствия данных в реестрах или ликвидации предприятия. Однако утраченные записи не всегда означают потерю стажа — подтвердить периоды работы можно с помощью других документов.

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