Прекратятся ли выплаты пенсий в Украине: эксперты сделали интересный прогноз

Экономисты рассказали, чего ожидать в Украине

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Экономические эксперты Олег Пендзин и Андрей Забловский оценили влияние нынешних экономических вызовов на социальные выплаты в Украине. По их словам, пенсионеры остаются полностью защищенной категорией, тогда как работники бюджетной сферы и лица, потерявшие работу, ощутят сокращение доходов.

Об этом они сообщили в комментарии для ТСН.ua.

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Пенсии под защитой международной помощи

Несмотря на сокращение поступлений от Единого социального взноса (ЕСВ) в связи с остановкой работы промышленных предприятий, выплаты пенсий будут производиться в полном объеме и без задержек.

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«Пенсионный фонд Украины остается защищенной статьей расходов. Даже в условиях падения поступлений от ЕСВ, который уплачивает бизнес, дефицит Пенсионного фонда будет напрямую покрываться из государственного бюджета, получающего прямую финансовую поддержку от ЕС и МВФ», — пояснил экономист Олег Пендзин.

Госслужащие могут лишиться премий и надбавок

Для работников бюджетной сферы — учителей, медиков, государственных служащих — базовые оклады по-прежнему защищены международными грантами. Однако под угрозой оказались поощрительные выплаты.

Эксперт Андрей Забловский отметил, что из-за падения внутренних налоговых поступлений местные общины вынуждены сокращать расходы.

«Местные общины, особенно прифронтовые города, такие как Кривой Рог или Запорожье, где остановились заводы, лишатся поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это означает, что местные надбавки и премии бюджетникам в IV квартале, скорее всего, будут полностью заморожены», — подчеркнул Андрей Забловский.

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Пособия по безработице: ограничения, связанные с введением военного положения

Труднее всего придется гражданам, которые потеряют работу из-за остановки горосообразующих предприятий («Запорожсталь», «Криворожсталь»), а также из-за разрушения складов и торговых центров.

В контакт-центре Государственной службы занятости разъяснили особенности выплат в период действия военного положения:

Продолжительность выплат: ограничена 90 календарными днями (в мирное время этот срок составлял 270 дней).

Максимальный размер: составляет 8 647 грн ежемесячно на руки (пособие не облагается налогом, сумма соответствует размеру минимальной зарплаты). Для сравнения: в мирное время максимальная выплата достигала 9 924 грн.

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