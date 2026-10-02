Кофе на собеседовании: в Сети разгорелась дискуссия о правилах трудоустройства

Собеседование / © Pexels

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Может ли обычный холодный кофе в руках соискателя во время собеседования испортить первое впечатление и даже стать причиной отказа в приеме на работу? Этот вопрос вызвал бурную дискуссию в соцсетях после публикации видео корпоративного рекрутера.

Как пишет CNBC, видео, опубликованное в TikTok, было посвящено кандидатам из поколения Z, которые приходят на собеседования с холодным кофе.

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Рекрутер заявила, что такое поведение может показаться слишком непринуждённым и негативно повлиять на шансы кандидата получить работу.

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Видео быстро стало вирусным: оно набрало сотни тысяч просмотров, а дискуссия распространилась на другие социальные платформы.

Мнения пользователей по поводу этой ситуации разделились. Часть комментаторов считает, что напиток вообще не имеет отношения к профессиональным качествам человека.

По их мнению, на собеседовании следует оценивать опыт, знания, навыки и способность выполнять работу, а не то, что кандидат держит в руках.

Другие пользователи согласились с рекрутером и считают, что дело не в самом кофе, а в том, какое впечатление производит поведение кандидата в профессиональной среде.

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Коуч по карьере и лидерству Фиби Хэвин считает, что спор вокруг холодного кофе на самом деле отражает более общую проблему современного рынка труда. По её словам, у работодателя появляется слишком много возможностей оценивать кандидата по поверхностным признакам.

«Это невероятно несправедливо», когда такая мелочь, как напиток, может иметь большее значение, чем квалификация человека, отметила Хэвин в комментарии для CNBC.

Дискуссия превратилась в «битву поколений»

Еще один аспект спора — разное отношение к профессиональным нормам у разных поколений.

Вице-президент по коммуникациям и эксперт по карьере в LinkedIn Кэтрин Фишер называет историю с холодным кофе своеобразной «битвой поколений» между представителями поколения Z и сотрудниками старшего поколения.

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По её словам, молодые сотрудники чаще стремятся оставаться самими собой на работе и ставят под сомнение корпоративные правила, которые кажутся им устаревшими или необязательными.

В то же время то, что представитель поколения Z воспринимает как естественное поведение или ненужную формальность, старший работодатель может расценить как признак непрофессионализма.

Корпоративный рекрутер Джейми Клоуз объясняет, что некоторые работодатели могут даже связывать такую мелочь с более общими стереотипами о молодых сотрудниках — например, предполагать, что кандидат будет ленивым или не сможет вписаться в коллектив.

При этом сама Клоуз подчеркивает, что для неё холодный кофе не является фактором, определяющим выбор сильного кандидата.

Почему рекрутеры всё же советуют не рисковать

Несмотря на это, Клоуз советует кандидатам не приносить кофе на собеседование, если это можно избежать.

Причина, по её словам, заключается не столько в самом напитке, сколько в стремлении устранить всё, что может отвлекать от главного — профессиональных качеств кандидата и его заинтересованности в вакансии.

Кофе может пролиться, создать неловкую ситуацию или просто стать поводом для излишнего внимания. Если же работодатель действительно придает значение таким деталям, кандидат не может заранее знать, как именно это будет воспринято.

Фишер согласна с тем, что было бы абсурдно, если бы холодный кофе стал решающим фактором при приеме на работу. Однако на конкурентном рынке труда она советует не создавать дополнительных поводов для негативного впечатления.

Поэтому её практический совет прост: не рисковать и оставить кофе в машине или выпить его до собеседования.

На собеседовании важно сосредоточиться на главном

Эксперты советуют кандидатам во время встречи максимально контролировать те моменты, которые действительно могут повлиять на впечатление работодателя.

Речь идет, прежде всего, о своевременном прибытии, подготовленности, четком изложении собственного опыта и навыков, внимательном отношении к собеседнику и правильном обращении к нему.

Фишер отмечает, что цель кандидата — создать условия, при которых работодатель сможет сосредоточиться именно на его профессиональных качествах, а не на случайных деталях.

В то же время, по её словам, собеседование не должно превращаться в односторонний экзамен для соискателя должности.

Кандидат также оценивает работодателя

Эксперты отмечают, что собеседование — это двусторонний процесс: компания оценивает кандидата, но и кандидат, в свою очередь, оценивает потенциального работодателя.

Поэтому соискателю стоит заранее определиться, какая рабочая среда ему подходит — строго формализованная или более непринуждённая. Во время собеседования можно поинтересоваться корпоративной культурой, дресс-кодом, стилем общения и ожиданиями в отношении сотрудников.

Если человек чувствует, что для получения работы ему приходится постоянно играть нехарактерную для себя роль, это может быть сигналом того, что корпоративная культура компании ему не подходит.

Фиби Хэвин отмечает, что если у кандидата есть возможность выбирать между несколькими работодателями, отказ из-за такой мелочи, как напиток, может даже помочь понять, что эта компания не была для него оптимальным вариантом.

Однако людям, которые находятся в сложной ситуации и вынуждены рассматривать практически любую возможность трудоустройства, она советует не делать поспешных выводов, а подробно расспрашивать об условиях работы и корпоративной культуре.

Что советуют рекрутерам

В то же время эксперты призывают работодателей не придавать чрезмерного значения подобным мелочам.

Кандидаты часто приходят на собеседование в стрессовом состоянии, особенно после длительного поиска работы. Поэтому интервьюерам следует проявлять к людям определенную терпимость и не делать поспешных выводов, основываясь на внешних деталях.

По мнению Фишера, главный вопрос для работодателя должен звучать примерно так: сможет ли этот человек успешно выполнять свою работу?

Напомним, что украинский блогер в TikTok развенчал три распространенных мифа о «сказочных» зарплатах, бесплатных домах и легком трудоустройстве в Швейцарии, призвав украинцев не верить фейкам в Сети.

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