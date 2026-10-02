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Как пережить зиму, если не будет света и тепла: полный список того, что нужно подготовить
Главное — не покупать все в последний момент. Постепенно подготовленные запасы, теплая одежда, заряженные устройства и четкий план действий помогут легче пережить возможные перебои со светом и теплом зимой.
Зима 2026-2027 года требует заблаговременной подготовки: из-за возможных перебоев с электроснабжением и отоплением стоит позаботиться о тепле в доме, запасах воды, пищи и возможности оставаться на связи. Эксперты ГСЧС и Минздрава советуют не ждать длительного блэкаута, а заранее подготовить необходимые вещи и продумать действия для всей семьи. Вот что следует сделать уже сейчас.
Раньше мы писали, какие консервы долго хранятся и не портятся, их нужно иметь впрок.
Что купить заранее: полный список необходимого
Прежде всего, подготовьте запасы, которые помогут пережить несколько дней без электричества, воды и отопления.
Для освещения и связи:
фонарики на батарейках или с аккумулятором;
запасные батарейки;
павербанки для телефонов;
зарядные кабели и автомобильное зарядное устройство;
зарядную станцию, если позволяет бюджет;
радиоприемник на батарейках или с ручной зарядкой.
Павербанки и зарядную станцию следует зарядить заранее. Телефон в режиме энергосбережения с выключенными лишними функциями будет работать дольше.
Для тепла:
термобелье, теплые свитера, носки, шапки;
зимние одеяла, пледы и спальные мешки;
ковер или теплоизоляционный коврик для пола;
грелку или крепкую бутылку для теплой воды;
уплотнители для окон и дверей;
плотные шторы или одеяло для дополнительного утепления окон.
Для питания:
запас питьевой воды в закрытых емкостях;
консервы, которые можно есть без разогрева;
галеты, сухари, орехи, сухофрукты;
каши быстрого приготовления, крупы и макароны;
детское питание, если нужно;
термос для горячей воды;
консервный нож.
Воду следует хранить в чистых закрытых емкостях. Ее количество рассчитывайте в соответствии с потребностями семьи, предусмотрев отдельный запас для питья, приготовления пищи и гигиены.
Для здоровья и быта:
домашнюю аптечку и запас необходимых лекарств;
средства личной гигиены;
влажные салфетки, антисептик, туалетную бумагу;
наличные деньги мелкими купюрами;
копии документов в водонепроницаемом пакете;
корм для домашних животных;
огнетушитель и батарейный датчик угарного газа.
Как сохранить тепло в доме без отопления
По рекомендациям специалистов, если квартира начинает охлаждаться, лучше собраться всей семьей в одной, желательно небольшой комнате. Плотно закройте дверь в другие помещения, устраните сквозняки, закройте щели в окнах и дверях. На пол можно положить ковер, а на окна — плотные шторы.
Одевайтесь в несколько слоев: воздух между ними помогает удерживать тепло. Не забывайте о шапке, сухих носках и теплой обуви даже дома. Для согревания можно использовать грелку с теплой, но не кипящей водой, завернутую в полотенце.
Если температура в доме становится опасно низкой, не пытайтесь любой ценой оставаться дома. Заранее узнайте, где в вашем районе расположены ближайшие места обогрева и зарядки телефонов.
Как безопасно готовить еду и не отравиться угарным газом
Если нет электричества, не используйте для обогрева квартиры газовую плиту, духовку, мангал или генератор. Генератор нужно размещать только на улице, на безопасном расстоянии от окон, дверей и вентиляционных проемов, согласно инструкции производителя. Угарный газ не имеет запаха и может вызвать смертельное отравление.
Туристическую газовую горелку используйте только в соответствии с ее назначением и инструкцией производителя. Не используйте неисправные приборы и не храните газовые баллоны у источников тепла.
При отключении электричества как можно реже открывайте холодильник и морозильник. По рекомендациям ГСЧС, закрытый холодильник обычно хранит холод около четырех часов, а полная морозильная камера — до 48 часов, если ее не открывать.
Что сделать до наступления морозов
Проверьте состояние окон, дверей, отопительных приборов и дымохода, если есть печное отопление. Зарядите все аккумуляторы, проверьте фонарики, подготовьте запасы и договоритесь с родными, как поддерживать связь при длительном отключении.
Отдельно продумайте потребности детей, пожилых людей, людей с особыми потребностями и домашних животных. Запишите на бумаге важные номера телефонов и адрес ближайшего пункта обогрева.