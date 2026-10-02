Дешевле дуба и граба: какие дрова хорошо подходят для отопления

Дрова

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Ольху часто недооценивают как дрова, хотя она имеет несколько практических преимуществ, легко раскалывается, относительно быстро сохнет, хорошо разгорается и горит ровным пламенем. В то же время, по теплоотдаче она уступает более плотным породам — буку, дубу и грабу. Отдельная сильная сторона ольхи — ее традиционно используют для копчения мяса и рыбы.

Преимущества и минусы дров из ольхи

Чем ольха отличается от твердых пород

Ольха относится к более легким и мягким лиственным породам. Именно поэтому ее проще колоть, переносить и готовить к отопительному сезону.

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Как утверждают эксперты, сухая ольха имеет плотность около 520 кг/м³, тогда как для бука в материале приводят около 680 кг/м³, для дуба — примерно 660 кг/м³, а для граба — около 750 кг/м³. Из-за меньшей плотности ольха быстрее отдает тепло, но и сгорает быстрее.

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Это означает, что одинаковый объем ольховых дров даст меньше тепла, чем такой же объем граба, дуба или бука.

Сколько тепла дает ольха

По данным WP Dom, теплотворность хорошо высушенной ольхи составляет примерно 13–15 МДж/кг, или ориентировочно 4 кВтч на килограмм.

Это ниже, чем у более твердых пород, поэтому ольха не самый лучший выбор, если главная задача — получить максимальное количество тепла из минимального объема дров.

Она быстро разгорается и хорошо подходит тогда, когда нужно оперативно нагреть холодную печь или камин.

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Почему ольху удобно сушить

Еще одно преимущество — относительно быстрое высыхание.

Ольха благодаря менее плотной структуре сохнет быстрее, чем жесткие лиственные породы. Если дрова правильно расколоть и сложить в проветриваемом месте, они быстрее достигают состояния, пригодного для использования.

Это особенно удобно, если запас дров заготовили позже, чем планировали.

Хорошо ли ольха горит в печи и камине

Ольха быстро занимается и горит ярким, ровным пламенем. при горении она образует относительно мало дыма, сажи и пепла.

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Поэтому ее можно использовать в каминах, печах и так называемых буржуйках. Но нужно учитывать, что из-за меньшей плотности закладывать дрова придется чаще, чем в случае с дубом или грабом.

Ольха хорошо подходит для разжигания

Мелкие ольховые поленья или щепы удобно использовать как распалку.

Они быстро реагируют на огонь и быстро отдают тепло, поэтому помогают быстро прогреть холодное топочное отделение.

Практический вариант — разжечь печь ольхой, а после образования стабильного пламени добавить более плотные дрова, если нужно дольше поддерживать тепло.

Почему ольху ценят для копчения

Самое известное применение ольхи — копчение.

Во время тления она дает мягкий ароматный дым, хорошо подходящий для рыбы, мяса и колбасных изделий. Ольха придает продуктам характерный золотисто-коричневый цвет и деликатный аромат.

Использование ольхи для копчения подтверждается разными источниками, ее дым считают мягким и особенно пригодным для рыбы и продуктов, которым не нужен резкий копченый аромат.

Для копчения следует использовать только сухую, чистую, необработанную древесину без краски, пропиток, плесени или гнили.

Кому подойдут ольховые дрова

Ольха имеет смысл, если нужны легко колотые дрова, быстро сушить и просто разжигать. Она хорошо подходит для коротких топок, быстрого прогревания помещения и как раскалка.

Но если важно, чтобы одна закладка горела как можно дольше и давала максимум тепла, более плотные породы типа граба, дуба или бука будут выгоднее по объему.

Для коптильни ольха, напротив, имеет особое преимущество — мягкий дым и деликатный аромат, особенно для рыбы, мяса и домашних колбас.

Сколько стоят ольховые дрова в Украине.

В Украине ольха действительно относится к более доступным породам для отопления. По данным ГП «Леса Украины», дрова II группы, в которую входят сосна и ольха, в 2026 году стоят около 1100 грн за м³ с НДС. Для сравнения, твердые породы I группы стоят около 1400 грн/м³, а дрова III группы — примерно 950 грн/м³.

На частном рынке цены выше, особенно если дрова уже изрезаны, поколены и доставляются в дом. Например, на Волыни средняя цена колотой ольхи в августе 2026 года составляла около 2100 грн. за складометр, тогда как дуб и бук стоили около 2600 грн., а граб — 2700 грн. за складометр.

В Киевской области частные продавцы предлагают рубленую ольху примерно по 4000 грн за складометр, а попиленные поленья — около 3500 грн. Такая разница объясняется тем, что в цену могут входить резка, колени, хранение и доставка.

Поэтому при покупке важно уточнять не только породу древесины, но и единицу измерения. Кубометр плотной древесины и складометр уже сложенных поленьев — не одно и то же, поэтому просто сравнивать цифры без уточнения формата продаж некорректно.

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