Кто готовил атаку на украинский самолет: журналисты разоблачили россиянина, связанного с ГРУ

Кто готовил атаку на украинский самолет в Лейпциге / © УНИАН

Реклама

Журналисты разоблачили подозреваемого в организации попытки подрыва в немецком аэропорту Лейпциг-Галле. Им оказался российский байкер Олег Левушкин. Он связан с руководством диверсионного направления российской военной разведки.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Реклама

Причастным к инциденту в аэропорту Лейпциг-Галле оказался россиянин

В материалах расследования говорится, что Левушкин спланировал операцию, в ходе которой беспилотник с прикрепленной жестяной банкой со взрывчаткой врезался в крыло украинского грузового самолета. Детонации не произошло, но взрыв мог повлечь за собой масштабный пожар и нанести катастрофические разрушения аэропорту.

Реклама

Этот инцидент считают очередным сигналом о готовности Кремля совершать прямые диверсии на территории европейских государств, которые продолжают поддерживать Украину.

На первый взгляд, подозреваемый Левушкин — семейный мужчина, который увлекается рыбалкой, лыжами и мотопробегами. В 2019 году он принимал участие в моторалли через всю Россию в аннексированный Крым. Но на самом деле он работает на спецслужбы, пишут расследователи.

Удалось выяснить, что летом Левушкин прибыл в Германию через Турцию. За неделю до инцидента он арендовал автомобиль в аэропорту Берлина и посещал возможные места схронов с оружием и взрывчаткой. Базы данных геолокации свидетельствуют, что 31 июля он проводил разведку возле терминалов в Лейпциге.

Считается, что он организовал доставку 1,8 кг взрывчатки Semtex, которую ввезли в Германию из Болгарии и Сербии в скрытых полостях грузовиков. Для выполнения задания он привлек другого человека — гражданина Беларуси Андрея Каршакова.

Реклама

Через пять дней после разведки дрон, снаряженный взрывчаткой, врезался в крыло украинского самолета Ан-124 «Руслан», который принадлежит компании «Антонов». Самолет имел на борту около 25 тысяч литров топлива. Беспилотник упал на бетон и не сдетонировал.

На месте происшествия стражи порядка нашли обломки еще двух дронов, а на соседнем дереве — кустарно установленную антенную систему для ретрансляции сигнала управления.

На фрагменте перчатки, прикрепленном к антенне, эксперты обнаружили ДНК Каршакова, чей профиль уже находился в базах данных Финляндии и Литвы из-за предыдущих уголовных правонарушений. Несмотря на то, что немецким спецслужбам было известно о связях Левушкина с ГРУ еще во время его въезда в страну, внешнее наблюдение за ним по неизвестным причинам не было установлено.

Сеть сотрудников ГРУ в Европе

Гриф секретности из документов разведывательных служб Германии, Литвы и Польши раскрывает связи Левушкина с Денисом Смольяниновым — куратором диверсионных операций ГРУ в Европе, против которого в прошлом году ввела санкции Великобритания.

Реклама

По данным разведки Литвы, Смольянинов возглавляет украинское направление в ГРУ и специализируется на психологических и подрывных операциях в Telegram-каналах.

Анализ показал, что самодельная взрывчатка из Лейпцига идентична другой взрывчатке, которую изымали во время сорванных диверсий в Польше и Литве. Польские следователи связали Каршакова с поджогом строительного гипермаркета в Лодзи в 2024 году.

Спецслужбы считают, что за этими событиями стоит элитное подразделение ГРУ — воинская часть 29155 и в/ч 52659 — спецслужба особых операций. К их работе также относят пожар на складе DHL в Бирмингеме, взрывы и поджоги на транспортных узлах возле Варшавы, диверсию в магазине Ikea в Вильнюсе и поджог почтового отделения в Бухаресте год назад.

В Кремле хотят запугать европейцев и заставить их отказаться от помощи Украине.

Высокопоставленный чиновник немецкой разведки отметил, что Германия превращается в полноценную арену действий российских спецслужб.

В российском посольстве в Берлине отвергли все обвинения, назвав их «новой волной антироссийской истерии в Европе» и «безосновательными обвинениями».

Попытка атаки на украинский самолет в Лейпциге: главное

Напомним, в аэропорту Лейпциг-Галле в Германии возле украинского грузового самолета «Антонов» нашли дрон со встроенным детонатором и 800 граммов взрывчатки Semtex и ПЭТН. По данным следствия, устройство не сдетонировало только из-за неисправности детонатора, но специалисты отмечают, что такого количества взрывчатки хватило бы для серьезного повреждения корпуса самолета. После инцидента эксперты провели контролируемый подрыв, а работу аэропорта временно ограничили.

В тот же день произошел еще один связанный инцидент: грузовой борт, вынужденный сменить маршрут из-за закрытия аэропорта, столкнулся в воздухе с неизвестным объектом и получил незначительные повреждения передней части. Полиция Нижней Саксонии и Федеральное министерство внутренних дел классифицируют это как возможное нарушение государственной безопасности.

В МИД Украины подтвердили, что украинские самолеты не повреждены, а пострадавших нет. Расследование по факту происшествия ведет подразделение прокуратуры Саксонии по противодействию экстремизму и немецкий центр по борьбе с терроризмом. Правоохранители отрабатывают разные версии, в частности, деятельность российских ДРГ и вмешательство иностранного государства.

Аэропорт Лейпциг-Галле является ключевой базой Antonov Airlines за пределами Украины, а также важным европейским узлом авиалогистики и поставок оружия. Посол Украины в Берлине Алексей Макеев и глава МВД Германии Александер Добриндт заявили, что этот случай имеет все признаки профессионально спланированной гибридной атаки со стороны России.

Новости партнеров

Новости партнеров