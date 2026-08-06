Дрон со взрывчаткой возле украинских самолетов в Лейпциге: стало известно, в каком состоянии Ан-124

Самолет АН-124

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В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле возле украинских грузовых самолетов Antonov Airlines обнаружили дрон со взрывным устройством. МИД Украины заявил, что украинские борта не повреждены, а никто не пострадал.

Об этом сообщил МИД в комментарии NV. Дипломаты и консулы посольства Украины в Германии поддерживают связь с немецкими правоохранителями и представителями компании «Антонов» и ожидают дальнейшую информацию о расследовании.

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Что известно об инциденте в Лейпциге

Подозрительный летающий объект и взрывное устройство обнаружили ночью на территории аэропорта. Немецкие службы привлекли робота-сапера, чтобы снять детонатор, а затем произвели контролируемый подрыв устройства. Тогда работу аэродрома временно ограничили, а южная взлетно-посадочная полоса оставалась закрытой.

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Расследование ведут подразделение прокуратуры Саксонии по противодействию экстремизму и полицейский центр по борьбе с терроризмом. Исполнителей и мотив инцидента пока не установили, но немецкие органы проверяют разные версии, в том числе возможное вмешательство иностранного государства.

Почему Лейпциг важен для Antonov Airlines

Аэропорт Лейпциг/Галле является базой Antonov Airlines за пределами Украины с начала полномасштабной войны. Это также большой грузовой узел, поэтому временные ограничения его работы повлияли на воздушное движение и процедуры безопасности в регионе.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, цитируемый ВВС, назвав инцидент профессиональным сценарием гибридной угрозы: «Все это не похоже на любительский подход. Мы имеем дело с профессиональным сценарием гибридной угрозы, на который и дальше будем реагировать».

Лейпцигский аэропорт также важен для украинской авиалогистики: самолеты Ан-124 «Руслан» используют там для перевозки крупногабаритных грузов.

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Именно поэтому появление беспилотника со взрывчаткой рядом с украинским самолетом вызвало особую тревогу. Как писал The Guardian , это может быть первый известный случай, когда дрон с боевым зарядом обнаружили вдали от украинской границы — в глубине Европы.



По данным издания, к беспилотнику прикрепили взрывное устройство с ПЭТН и около 800 г пластической взрывчатки Semtex. Взрыва, по предварительной информации, удалось избежать из-за неисправности детонатора. Эксперт по взрывчатым веществам Кренфилдского университета Тревор Лоуренс объяснял, что такого заряда могло бы хватить для серьезного повреждения самолета, ведь его корпус состоит из алюминиевых листов толщиной около трех миллиметров.

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