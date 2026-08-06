Врачи не замечали этого у Байдена: какая тревожная привычка оказалась раком

Джо и Джилл Байдены / © Associated Press

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Жена экс-президента США Джилл Байден рассказала о сложной борьбе мужа Джо Байдена с раком простаты четвертой стадии. Она призналась, что первые тревожные симптомы недуга проявились задолго до официального обнаружения онкологии.

Об этом пишет Lad Bible.

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83-летнему Джо Байдену диагностировали рак простаты четвертой стадии уже после завершения президентской каденции. О ходе его болезни бывшая первая леди США Джилл Байден рассказала в подкасте Let’s Talk Off Camera with Kelly Ripa.

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«И для каждого, кто нас слушает, хочу сказать: если вам поставили такой диагноз, это еще не значит худшее. Вы можете поправиться, пройти лучевую терапию или другое лечение. Вы можете вылечиться, и все будет хорошо», — сказала она.

В то же время Джилл подчеркнула, что в случае ее мужа недуг обнаружили уже на поздней стадии.

«К сожалению, у Джо рак дал метастазы в кости. Это означает, что он будет жить с этим заболеванием всю жизнь, и нам придется каждые три месяца проходить обследование, сдавать анализы и принимать лекарства. И каждый, кто проходил этот путь борьбы с раком — мне приходилось переживать это много раз с членами моей семьи, а также с Бо, — знает, что это постоянный процесс. Это ежедневная борьба. И это очень сложно», — отметила супруга Байдена.

Первые незаметные симптомы рака у Байдена

По ее словам, еще до того, как врачи установили диагноз, Джо иногда просыпался до семи раз за ночь, чтобы посетить туалет.

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Джилл рассказала, что неоднократно обращала внимание врача Белого дома на этот симптом. Однако тогда, как утверждает бывшая первая леди, медики пришли к выводу, что дополнительных обследований не требуется. Она была уверена, что состояние мужа проверили должным образом.

«Как вы и сказали, они действовали в соответствии с рекомендациями Американской урологической ассоциации. Поэтому ему не назначили анализ PSA — анализ крови на простат-специфический антиген. Но когда эта проблема не исчезла после того, как мы покинули Белый дом, я сказала: „Джо, нам нужно поехать к Джеффу в Филадельфию. Что-то не так“. Так мы и поступили. Но, Боже мой, я никогда не думала, что это будет рак простаты», — поделилась жена Байдена.

Рак простаты — симптомы

По информации специалистов Cleveland Clinic, одним из распространенных симптомов этого вида рака являются частые, а иногда и внезапные позывы к мочеиспусканию, особенно в ночное время.

Предстательная железа расположена рядом с мочевым пузырем. Если она увеличивается — из-за злокачественной опухоли или других заболеваний — это может создавать давление на пузырь. В результате человек испытывает потребность почаще мочиться, даже когда мочевой пузырь заполнен незначительно.

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Среди других возможных симптомов рака простаты врачи называют:

слабую или прерывистую струю мочи;

боль или жжение во время мочеиспускания;

недержание мочи;

кровь в моче или сперме;

эректильную дисфункцию;

боль при эякуляции;

боли в области бедер, грудной клетки или поясницы.

Медики отмечают, что такие симптомы могут возникать и при других заболеваниях. Поэтому в случае их появления следует обратиться к врачу и пройти необходимое обследование, особенно если человек принадлежит к группе повышенного риска.

Напомним, в мае 2025 года представитель экс-президента США сообщил, что Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кость. Этот вид онкологии чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение.

Тогда же, в мае, бывший врач Белого дома Ронни Джексон спрогнозировал, что Байдену из-за прогрессирующего рака простаты может остаться от 12 до 18 месяцев жизни. По мнению врача, болезнь слишком запущена, а диагноз могли скрывать во время предвыборной гонки.

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