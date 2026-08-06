Не кладите эти продукты в холодильник: когда холод спасает, а когда портит вкус

Холодильник / © pexels.com

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Холодильник должен быть прежде всего местом для быстро портящихся продуктов, а не универсальным шкафом для всей пищи. Правильное хранение помогает снизить риск пищевых отравлений, но для части овощей и других продуктов важны также вкус, текстура и условия, указанные изготовителем.

ТСН.ua рассказывает, что охлаждать, а что лучше оставить на полке.

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Охлаждающие прежде всего ради безопасности

Сырое мясо и рыба, молочные продукты, готовые блюда и нарезанные продукты нуждаются в холоде. Их следует хранить в холодильнике при температуре 4 °C или ниже. Отдельное внимание следует уделять тому, что уже нарезано или измельчено. Для таких продуктов меняется не только удобство хранения, но и требования к безопасности.

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Хранение пищи охлажденной при положенной температуре — один из лучших способов предотвратить или замедлить рост этих бактерий.

Еду, требующую охлаждения, нельзя оставлять при комнатной температуре более двух часов. Если на улице или в помещении более 32 °C, безопасный промежуток сокращается до одного часа. После этого продукт может выглядеть и благоухать нормально, но это не гарантирует, что он безопасен.

Нарезанные или измельченные помидоры также относятся к продуктам, для которых важен холод: FDA рекомендует держать их при температуре ниже 5 °C. Это правило касается именно обработанных томатов, а не автоматически всех помидоров без исключения.

Где температура меняет вкус и текстуру

Целые помидоры не стоит бездумно прятать в холодильник только потому, что там прохладнее. Для них температура может влиять на вкус и текстуру, поэтому способ хранения зависит от состояния плода и от того, когда его планируют использовать. После нарезки приоритет меняется: такой помидор нужно охладить.

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Сходный принцип работает и с другими продуктами. Хлеб, шоколад и овощи могут по-разному реагировать на холод: он способен изменить их структуру, вкусовые свойства или то, как продукт ведет по возвращении к комнатной температуре. Поэтому вопрос не в том, «полезен ли» холодильник в целом, а в том, что именно хранят, в каком состоянии и на какое время.

Это не означает, что продукты, которые лучше чувствуют себя вне холодильника, можно оставлять в тепле после открытия или приготовления. Если еда стала влажной, ее нарезали, смешали с другими компонентами или на упаковке появилось требование охлаждения, нужно ориентироваться уже на эти условия.

Поддерживать порядок в холодильнике тоже важно: продукты, нуждающиеся в холоде, должны быстро попадать внутрь после покупки или приготовления. Практические советы, как упорядочить холодильник, чтобы держать свежую пищу помогут разложить их так, чтобы контролировать условия хранения и не забывать об открытых упаковках.

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