Как сохранить укроп и петрушку свежими до самой весны без морозилки и сушки

Как сохранить свежими укроп и петрушку на зиму / © Фото из открытых источников

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Свежий укроп и петрушка придают блюдам неповторимый аромат и вкус. Однако после сбора урожая или покупки в магазине зелень быстро увядает, желтеет и теряет свои полезные свойства. Большинство хозяек привыкли замораживать или сушить ее на зиму, но существует еще один способ, позволяющий надолго сохранить свежесть, насыщенный аромат и естественный зеленый цвет. Опытные хозяйки давно используют простой метод, не требующий морозильной камеры или сушилки. При правильном выполнении зелень может оставаться пригодной для использования в течение нескольких месяцев.

Почему укроп и петрушка быстро портятся

После срезки зелень продолжает терять влагу. Именно поэтому:

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листочки становятся вялыми;

исчезает аромат;

начинается пожелтение;

быстро развивающаяся плесень.

Особенно быстро это происходит, если зелень хранится в полиэтиленовом пакете без воздуха.

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Лучший способ хранения зелени — в банке с солью

Один из самых популярных способов — засолка зелени без термической обработки. Соль работает как природный консервант, который:

извлекает лишнюю влагу;

угнетает развитие бактерий;

помогает подольше сохранять аромат.

При этом укроп и петрушка остаются почти такими же свежими, как после сбора.

Как правильно подготовить зелень

Перед закладкой на хранение нужно:

перебрать зелень;

удалить пожелтевшие листья;

тщательно промыть;

полностью высушить.

Это очень важный этап. Если останется даже небольшое количество воды, зелень может начать портиться гораздо быстрее. Лучше после мытья разложить ее на бумажном полотенце на несколько часов.

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Пошаговый способ приготовления

После высушивания:

Мелко нашинкуйте укроп и петрушку. Подготовьте чистую сухую стеклянную банку. Насыпьте тонкий слой соли. Выложите слой зелени. Снова присыпьте солью. Чередуйте слои до самого верха банки.

Последним обязательно должен быть слой соли. После этого банку плотно закрывают крышкой.

Где хранить зелень

Лучшее место:

холодильник;

прохладный погреб;

холодный амбар.

Оптимальная температура — от 0 до +5 градусов. В таких условиях зелень может хорошо храниться несколько месяцев.

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Не станет ли она слишком соленой

Многие переживают, что такая зелень будет непригодной из-за большого количества соли. На самом деле используют его очень просто.

Во время приготовления блюд достаточно:

взять нужное количество зелени;

добавить его в конце приготовления;

уменьшить количество соли в самом блюде.

Благодаря этому вкус остается сбалансированным.

Еще один способ хранения зелени — в растительном масле

Если не хочется использовать соль, то можно воспользоваться другим методом. Для этого:

зелень мелко нарезают;

плотно складывают в банке;

полностью заливают рафинированным растительным маслом.

Масло перекрывает доступ воздуха, благодаря чему зелень дольше не портится. Такой вариант хорошо подходит для салатов, овощных блюд и гарниров.

Как нельзя хранить зелень

Эксперты советуют избегать нескольких распространенных ошибок. Не стоит:

складывать мокрую зелень в банки;

хранить ее у батареи;

использовать грязную посуду;

открывать банку без надобности слишком часто.

Все это существенно сокращает срок хранения.

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