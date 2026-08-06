Обходите десятой дорогой: какие вещи ни в коем случае нельзя покупать в секонд-хендах

Какие подержанные вещи лучше не покупать / © Pexels

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Секонд-хенды давно стали популярными среди тех, кто хочет сэкономить или найти интересные и уникальные вещи. Там иногда можно приобрести качественную брендовую одежду, антиквариат, книги или предметы декора по символической цене. Впрочем, эксперты подчеркивают: далеко не все товары из таких мест являются удачным выбором. Некоторые вещи могут скрывать дефекты, опасные бактерии, плесень или нуждаться в столь дорогом ремонте, что экономия полностью теряет смысл. Чтобы не пожалеть об израсходованных деньгах, стоит знать, какие вещи лучше оставить на полке. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Мебель с признаками повреждения

Старая мебель часто имеет привлекательный вид благодаря низкой стоимости. Однако перед покупкой ее нужно очень внимательно осмотреть. Особое внимание следует обратить на:

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запах сырости;

следы плесени;

трещины в древесине;

повреждение каркаса;

следы насекомых или древесный шашель.

Если мебель имеет сильный неприятный запах или серьезные дефекты, от покупки лучше отказаться. Восстановление может стоить гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд.

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Вещи, которые нуждаются в дорогостоящем ремонте

Иногда в секонде можно найти интересные предметы техники, мебели или декора с пометкой «нужно немного починить». Если вы не имеете соответствующих навыков или не знаете реальной стоимости ремонта, такая покупка рискует превратиться в ненужный хлам.

Специалисты советуют покупать только те вещи, которые нуждаются в минимальном косметическом обновлении, а не в сложной реставрации.

Предметы личной гигиены

Эксперты категорически не рекомендуют покупать подержанные вещи, непосредственно контактирующие с телом. К ним относятся:

полотенца;

губки;

косметика;

расчески;

зубные щетки;

средства по уходу.

Даже после очищения они могут оставаться источником бактерий, грибков или других микроорганизмов. Исключением могут быть только стеклянные или металлические емкости, которые легко тщательно продезинфицировать.

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Матрасы и мягкая мебель неизвестного происхождения

Такие вещи могут скрывать гораздо больше проблем, чем видно снаружи. В старых матрасах или диванах могут жить пылевые клещи, скапливаться аллергены, грибок или даже постельные клопы.

Избавиться от таких «сюрпризов» бывает сложно и дорого.

Старые электроприборы

В секондах часто продают бытовую технику по очень привлекательным ценам. Однако следует помнить, что:

проводка может быть изношенной;

изоляция — поврежденной;

отдельные элементы — неисправными.

Такие приборы могут стать причиной короткого замыкания или даже пожара. Перед покупкой лучше проверить их работу и оценить общее техническое состояние.

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Обувь с сильно изношенной подошвой

Качественная обувь из секонд-хенда может стать хорошей покупкой.

Однако модели со значительно стертой подошвой, деформированной стелькой или поврежденным задником могут не только быстро износиться, но и негативно влиять на осанку и здоровье стоп.

Ненужные вещи

Самая распространенная ошибка посетителей барахолок — покупать вещь только потому, что она стоит очень дешево. Психологи называют это «эффектом выгодной покупки»: человек получает удовольствие от низкой цены, даже если товар ему совсем не нужен.

В результате квартира постепенно заполняется вещами, которыми никто не пользуется.

Перед покупкой следует честно ответить себе на несколько вопросов:

действительно ли эта вещь нужна;

будете ли вы ею регулярно пользоваться;

имеете ли для нее место дома;

не дублирует ли она то, что уже есть.

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