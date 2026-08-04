Засыпьте сушеную мяту солью — и будете радоваться целый год: хитрый трюк мудрых хозяек

Как убрать запах в шкафу: советы для дома / © Фото из открытых источников

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Многие хозяйки используют сушеную мяту только для приготовления ароматного чая. Однако это растение имеет немало других полезных свойств, которые могут пригодиться в быту. Один из самых интересных лайфхаков — смешать сушеную мяту с обычной поваренной солью. Такое простое средство помогает поддерживать свежесть в шкафах, кладовых и даже в автомобиле без использования дорогостоящих освежителей воздуха. Именно поэтому этот способ уже много лет используют опытные хозяйки.

Почему именно соль и мята

Оба компонента прекрасно дополняют друг друга. Поваренная соль обладает способностью поглощать излишнюю влагу и посторонние запахи. Поэтому ее часто используют как естественный абсорбент в быту.

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Сушеная мята содержит эфирные масла, долго сохраняющие приятный освежающий аромат. Кроме того, ее запах не нравится некоторым насекомым.

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Вместе они образуют натуральный ароматизатор, который может работать несколько месяцев.

Как правильно приготовить смесь

Для этого понадобится:

3–4 столовых ложки сушеной мяты;

примерно стакан поваренной соли;

небольшая стеклянная банка или тканевой мешочек.

Мяту нужно немного измельчить руками, смешать с солью и пересыпать в баночку без крышки или небольшой холщовый мешочек. Именно в таком виде смесь лучше отдает аромат.

Где ее можно использовать

Чаще такую смесь ставят в шкафы с одеждой. Она помогает:

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поддерживать свежий запах;

поглощать излишнюю влагу;

предотвращать появление затхлости;

уменьшать риск появления неприятного запаха после продолжительного хранения вещей.

Особенно полезен этот способ осенью и зимой, когда влажность воздуха часто повышается.

Где еще используется ароматическая смесь

Для амбара и кухонных шкафов. Если у вас есть шкаф, где хранятся крупы, мука или специи, мешочек с мятой и солью также может пригодиться. Он помогает поддерживать сухость внутри мебели и создает легкий природный аромат. Однако смесь не должна контактировать с продуктами питания.

В обувном шкафу. Еще одно популярное место для использования — шкаф с обувью. Соль хорошо впитывает лишнюю влагу, а мята освежает воздух, помогая бороться с затхлыми запахами. Если запах стал очень сильным, смесь можно периодически менять на новую.

В прихожей. Небольшая открытая баночка со смесью станет естественным освежителем воздуха. В отличие от многих магазинных ароматизаторов запах мяты не кажется резким или навязчивым. Особенно приятно ощущается он в небольших помещениях.

Для автомобиля. Многие водители также используют этот способ. Небольшой тканевой мешочек можно положить под сиденье или в карман дверцы. Мята обеспечит легкий свежий аромат, а соль будет помогать поглощать избыток влаги, особенно осенью и зимой.

Помогает ли средство от насекомых

Запах мяты традиционно считают природным средством, которое может отпугивать отдельных насекомых, в том числе моль.

В то же время, специалисты отмечают, что сильного инсектицидного эффекта такая смесь не имеет. Если дома уже появились вредители, только мяты будет недостаточно — понадобятся специальные средства борьбы.

Однако в качестве профилактического ароматического средства ее используют достаточно часто.

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Как часто нужно менять смесь

Со временем аромат постепенно слабеет. Обычно хозяйки обновляют смесь примерно раз в три-четыре месяца. Если помещение очень влажное или запах почти исчез, сделать это можно и раньше. Старую соль лучше не использовать повторно в кулинарии.

Лучше всего для смеси подойдет хорошо высушенная перечная или садовая мята. Она должна:

иметь естественный зеленый оттенок;

приятно пахнуть;

не содержать признаков плесени;

быть полностью сухой.

Если растение неправильно высушено, оно может быстро потерять аромат.

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