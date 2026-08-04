Что посеять после картофеля: почва станет, как после перегноя, исчезнут проволочник и парша

Что посеять после картофеля

Реклама

После сбора урожая картофеля огородная почва часто остается плотной, истощенной и покрытой твердой коркой, а также накапливает различные опасные инфекции и вредителей, в частности проволочника. Для эффективного оздоровления земли опытные огородники советуют засевать участок белой горчицей. Этот популярный сидерат быстро наращивает мощную зеленую массу, разрыхляет тяжелую почву своими разветвленными корнями, успешно угнетает рост сорняков и создает неблагоприятную среду для развития возбудителей болезней и вредных организмов.

Технология посева и ухода за сидератом

Для засева участка обычно используют около д200 граммов семян на каждые 100 квадратных метров. После выкапывания картофеля из грядок убирают остатки ботвы и сорняков, после чего дают земле отдохнуть в течение двух дней. Затем почву перекапывают на небольшую глубину, примерно на один штык лопаты, а через день-два начинают посев. Семена равномерно разбрасывают по поверхности земли и заворачивают с помощью обычных граблей. Если погода стоит сухая, грядки обязательно умеренно поливают для лучшей схожести. Первые зеленые побеги появляются уже через несколько дней, а примерно через неделю весь участок покрывается плотным и ровным зеленым ковром.

Реклама

Скашивание и подготовка земли к следующему сезону

Приблизительно через месяц после появления всходов, не дожидаясь появления цветения и образования семян, горчицу скашивают. Получившуюся зеленую массу можно оставить на поверхности как защитную органическую мульчу или неглубоко заложить в грунт примерно на 15 сантиметров для перегнивания. После такого зеленого удобрения прекрасно растут корнеплоды и другие культуры, такие как морковь, свекла, лук или чеснок, однако сам картофель на это место лучше не возвращать по крайней мере в течение следующих двух лет. Для достижения еще большего эффекта семена белой горчицы иногда смешивают с фацелией, что помогает комплексной борьбе с вредителями и делает почву невероятно рыхлой и плодородной.

Реклама

Новости партнеров