Сезон амброзии уже близко: что сделать до сезона пыльцы, пока не началась аллергия

Амброзия / © pexels.com

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Аллергия на амброзию обостряется тогда, когда пыльца этого растения попадает в воздух. Поэтому подготовка к сезону – это не самостоятельный подбор препаратов, а наблюдение за симптомами, уменьшение контакта с пыльцой и своевременный разговор с врачом. Сезон амброзии в Украине часто приходится на август-сентябрь, но точный период зависит от местности и погоды. Следовательно, ориентируйтесь на локальные сообщения об уровне пыльцы и собственные наблюдения в предыдущие годы.

ТСН.ua делится действенными советами.

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Как понять, что симптомы могут быть связаны с амброзией

Типичные проявления сезонного аллергического ринита – прозрачные выделения из носа, заложенность, приступы чихания, зуд в носу, глазах, ушах или рту, покраснение и слезотечение . Также могут возникать усталость и трудности со сном.

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Если такие симптомы возникают ежегодно в конце лета, это может быть подсказкой, но не готовым диагнозом. Подобные проявления имеют разные причины, поэтому аллергию следует подтверждать вместе с врачом, а не только по списку признаков.

У людей с астмой пыльца амброзии может провоцировать кашель, свистящее дыхание, одышку или ощущение сжатия в груди. Это повод особенно внимательно следить за состоянием и не откладывать медицинскую консультацию.

Что сделать до начала сезона

За 1–2 недели до обычного для вашей местности начала симптомов следует:

записать, когда и при каких обстоятельствах появлялись проявления в прошлом году;

обсудить с семейным врачом или аллергологом план на сезон;

проверить, есть ли дома назначенные ранее средства и не истек ли их срок годности;

узнать, где следить за локальными показателями пыльцы;

предварительно продумать, как проветривать жилье, сушить белье и возвращаться домой после прогулок.

Лекарство, дозировку и время начала лечения должен определять медицинский специалист. Не начинайте новые препараты самостоятельно только потому, что в прошлом году они помогли кому-то.

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Для части людей врач может обсудить аллерген-специфическую иммунотерапию. Это отдельное медицинское решение, а не скорый домашний совет: например, сублингвальные таблетки от аллергии на амброзию применяют по определенным показаниям, а первую дозу определенных препаратов принимают в кабинете врача.

Как уменьшить контакт с пыльцой амброзии

Когда показатели пыльцы высокие, по возможности проводите меньше времени на улице и держите окна закрытыми. Особенно это важно, если вы знаете, что длительное пребывание на улице усиливает ваши симптомы.

По возвращении домой помогают простые бытовые привычки:

снять обувь и верхнюю одежду у входа;

не ложиться спать в одежде, в которой были на улице;

принять душ и вымыть волосы после длительного пребывания на улице;

не сушить одежду и постельное белье на улице в периоды активной пыльцы;

протирать лапы домашним животным, гуляющим на улице;

пользоваться солнцезащитными очками, если пыльца раздражает глаза.

Не следует автоматически исключать из рациона бананы, дыни, огурцы, кабачки или другие продукты из-за самого факта аллергии на амброзию. Пыльца может быть связана с синдромом оральной аллергии, но ограничения питания нужны только после обсуждения конкретной реакции с врачом.

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Когда не откладывать обращение к врачу

Запишитесь к семейному врачу или аллергологу, если симптомы повторяются, мешают спать и работать или появились впервые. Врач может оценить историю симптомов, провести осмотр и при необходимости назначить аллергологическое тестирование.

Свистящее дыхание, одышка, боль или сжатие в груди, а также плохой контроль астмы требуют особого внимания. При резком ухудшении дыхания не ждите завершения сезона и обращайтесь за неотложной медицинской помощью.

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