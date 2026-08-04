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Сезон амброзии уже близко: что сделать до сезона пыльцы, пока не началась аллергия
Сезонные насморк и слезотечение не застают врасплох, если заранее подготовить быт и план действий.
Аллергия на амброзию обостряется тогда, когда пыльца этого растения попадает в воздух. Поэтому подготовка к сезону – это не самостоятельный подбор препаратов, а наблюдение за симптомами, уменьшение контакта с пыльцой и своевременный разговор с врачом. Сезон амброзии в Украине часто приходится на август-сентябрь, но точный период зависит от местности и погоды. Следовательно, ориентируйтесь на локальные сообщения об уровне пыльцы и собственные наблюдения в предыдущие годы.
ТСН.ua делится действенными советами.
Как понять, что симптомы могут быть связаны с амброзией
Типичные проявления сезонного аллергического ринита – прозрачные выделения из носа, заложенность, приступы чихания, зуд в носу, глазах, ушах или рту, покраснение и слезотечение . Также могут возникать усталость и трудности со сном.
Если такие симптомы возникают ежегодно в конце лета, это может быть подсказкой, но не готовым диагнозом. Подобные проявления имеют разные причины, поэтому аллергию следует подтверждать вместе с врачом, а не только по списку признаков.
У людей с астмой пыльца амброзии может провоцировать кашель, свистящее дыхание, одышку или ощущение сжатия в груди. Это повод особенно внимательно следить за состоянием и не откладывать медицинскую консультацию.
Что сделать до начала сезона
За 1–2 недели до обычного для вашей местности начала симптомов следует:
записать, когда и при каких обстоятельствах появлялись проявления в прошлом году;
обсудить с семейным врачом или аллергологом план на сезон;
проверить, есть ли дома назначенные ранее средства и не истек ли их срок годности;
узнать, где следить за локальными показателями пыльцы;
предварительно продумать, как проветривать жилье, сушить белье и возвращаться домой после прогулок.
Лекарство, дозировку и время начала лечения должен определять медицинский специалист. Не начинайте новые препараты самостоятельно только потому, что в прошлом году они помогли кому-то.
Для части людей врач может обсудить аллерген-специфическую иммунотерапию. Это отдельное медицинское решение, а не скорый домашний совет: например, сублингвальные таблетки от аллергии на амброзию применяют по определенным показаниям, а первую дозу определенных препаратов принимают в кабинете врача.
Как уменьшить контакт с пыльцой амброзии
Когда показатели пыльцы высокие, по возможности проводите меньше времени на улице и держите окна закрытыми. Особенно это важно, если вы знаете, что длительное пребывание на улице усиливает ваши симптомы.
По возвращении домой помогают простые бытовые привычки:
снять обувь и верхнюю одежду у входа;
не ложиться спать в одежде, в которой были на улице;
принять душ и вымыть волосы после длительного пребывания на улице;
не сушить одежду и постельное белье на улице в периоды активной пыльцы;
протирать лапы домашним животным, гуляющим на улице;
пользоваться солнцезащитными очками, если пыльца раздражает глаза.
Не следует автоматически исключать из рациона бананы, дыни, огурцы, кабачки или другие продукты из-за самого факта аллергии на амброзию. Пыльца может быть связана с синдромом оральной аллергии, но ограничения питания нужны только после обсуждения конкретной реакции с врачом.
Когда не откладывать обращение к врачу
Запишитесь к семейному врачу или аллергологу, если симптомы повторяются, мешают спать и работать или появились впервые. Врач может оценить историю симптомов, провести осмотр и при необходимости назначить аллергологическое тестирование.
Свистящее дыхание, одышка, боль или сжатие в груди, а также плохой контроль астмы требуют особого внимания. При резком ухудшении дыхания не ждите завершения сезона и обращайтесь за неотложной медицинской помощью.