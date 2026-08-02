Матиас или сельдь: чем отличается эта рыба и какая из них вкуснее и полезнее

Как правильно выбирать сельдь / © Фото из открытых источников

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Сельдь уже много лет остается одной из самых популярных рыб на украинском столе. Однако в магазинах все чаще можно увидеть продукт под названием «матиас». Многие покупатели считают, что это отдельный вид рыбы или более дорогая разновидность сельди. На самом деле, это не так. Эксперты объясняют, что матиас и сельдь относятся к одному виду рыбы, однако между ними существуют важные отличия. Они относятся к возрасту, способу отлова, вкусу, жирности и даже технологии приготовления.

Что такое матиас

Несмотря на распространенное мнение, матиас — это не отдельный вид рыбы. Так называют молодую сельдь, выловленную в определенный период, еще до начала нереста.

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Именно в это время рыба накапливает максимальное количество жира, благодаря чему ее мясо становится очень нежным, мягким и буквально тающим во рту. Поэтому матиас считается настоящим деликатесом во многих европейских странах.

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Классический матиас проходит минимальную обработку — его солят совсем чуть-чуть или маринуют, чтобы максимально сохранить естественный вкус.

Чем обычная сельдь отличается от матиаса

Обычную сельдь чаще всего вылавливают в разное время года, в частности после нереста. Поэтому ее жирность может быть ниже, а мясо — более плотным.

Кроме того, традиционная сельдь обычно проходит более сильное засоливание, поэтому вкус у него более насыщенный и соленый.

Основные отличия:

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матиас — молодая сельдь до нереста;

содержит больше природного жира;

имеет более нежное и сочное мясо;

обычно слабее солится;

вкус более деликатный.

Обычная сельдь может быть менее жирной, зато имеет более выраженный рыбный аромат и прекрасно подходит для традиционных украинских блюд.

Какая рыба полезнее

С точки зрения пищевой ценности оба продукта очень схожи. И матиас, и обычная сельдь являются прекрасными источниками:

омега-3 жирных кислот;

полноценного белка;

витамина D;

витамина B12;

йода;

селена;

фосфора;

калия.

Именно омега-3 считается главным преимуществом этой рыбы. Она поддерживают здоровье сердца и сосудов, оказывает положительное влияние на работу мозга, помогает уменьшать воспалительные процессы и способствует нормальному уровню холестерина.

Матиас из-за большей жирности может содержать чуть больше полезных жирных кислот, однако разница не столь велика, чтобы назвать обычную сельдь менее полезной.

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Кому стоит ограничить употребление сельди

Несмотря на многочисленные преимущества, соленая сельдь подходит не всем. Врачи советуют быть осторожными людям, имеющим:

артериальную гипертензию;

заболевание почек;

сердечную недостаточность;

склонность к отекам.

Причина заключается в большом количестве соли, используемой при засолке. Если есть проблемы со здоровьем, лучше выбирать слабосоленые варианты или вымачивать рыбу в холодной воде перед употреблением.

Как выбрать качественный продукт

Специалисты советуют внимательно читать состав на упаковке. Качественный матиас или сельдь должны содержать минимум ингредиентов:

рыбу;

соль;

воду;

специи (при необходимости).

Желательно избегать продукции с большим количеством усилителей вкуса, ароматизаторов, красителей и консервантов.

Если приобретаете весовую рыбу, обращайте внимание на ее внешний вид. Мясо должно быть плотным, без постороннего запаха, а рассол — прозрачным.

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