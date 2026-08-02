Охота на генералов: взрыв в ресторане в Москве связан с преступлениями в Буче

Место взрыва в ресторане в Москве / © Associated Press

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Взрыв в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы, вероятной целью которого мог быть командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко, является логическим следствием военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Такое мнение высказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в комментарии Radio NV.

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Комментируя взрыв в элитном ресторане в центре Москвы, Романенко заявил, что положительно оценивает системность таких операций.

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По его словам, «происходит модернизация и расширение масштабов» соответствующих средств, а «эффект от их применения также растет».

Украинский генерал также отметил, что эти действия были направлены против «российских военных преступников», в частности, по его словам, против «командующего Воздушно-космическими силами» генерал-полковника Александра Чайко.

Романенко выразил надежду, что все причастные к военным преступлениям в конечном итоге понесут ответственность. Он напомнил, что «в Гааге формируются трибуналы», и выразил пожелание, чтобы украинцы увидели, как «эти международные преступники по заслугам понесут наказание».

Кто такой генерал Чайко

По неподтвержденным данным, именно Александр Чайко мог стать главной целью взрыва. Российские и независимые источники утверждали, что генерал-полковник якобы праздновал свое 55-летие в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы под охраной сотрудников Федеральной службы охраны РФ. В то же время официального подтверждения этой информации нет.

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В начале полномасштабного вторжения Чайко командовал Восточным военным округом РФ, а впоследствии занимал должность заместителя начальника Генерального штаба российской армии.

Совет Европейского Союза ввел против него персональные санкции, возложив на генерала ответственность за действия подчинённых ему войск во время оккупации Киевской области, в частности за массовые убийства мирных жителей в Буче весной 2022 года.

Взрыв в ресторане «Balzi Rossi» в Москве — что известно

Напомним, 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в центре Москвы произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли пять человек, ещё 21 человек получил ранения.

Согласно официальной версии Национального антитеррористического комитета РФ, которую цитируют российские государственные СМИ, неизвестная женщина пыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими шариками.

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Бомба взорвалась на веранде во время досмотра, когда охранник остановил её у входа. Среди погибших, по данным российской стороны, — сам охранник, один из посетителей и женщина, принесшая пакет.

Согласно одной из версий, не имеющей независимого подтверждения, она могла не знать о реальном содержимом посылки, считая её обычной доставкой подарка, а взрывное устройство было приведено в действие дистанционно в момент проверки.

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