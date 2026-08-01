Части тела лежат на улице: в центре Москвы прогремел взрыв в ресторане, где, как утверждается, «отдыхали генералы»

Взрыв в Москве

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В центре Москвы на Кудринской площади произошел взрыв в ресторане Balzi Rossi, в результате которого возник пожар. По разным оценкам, пострадали не менее десяти человек, есть погибшие. Официальная информация о причинах инцидента пока не обнародована.

Как сообщают российские Telegram-каналы, взрыв прогремел на первом этаже высотного здания, где расположен ресторан Balzi Rossi. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в гостевой зоне заведения.

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Очевидцы рассказывают, что сразу после взрыва на место прибыли многочисленные экстренные службы. В район происшествия были направлены более двух десятков машин скорой помощи и подразделений МЧС, а прилегающие улицы были перекрыты. Пострадавших эвакуировали на носилках в машины скорой помощи.

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Что известно о жертвах

Свидетели инцидента публикуют ужасающее видео, на котором видна часть человеческого тела, лежащая на проезжей части улицы возле заведения, где прогремел взрыв. Сообщается, что из помещения слышны крики раненых.

В различных российских Telegram-каналах приводятся противоречивые данные о количестве пострадавших. Часть источников сообщает о как минимум десяти пострадавших, отмечая, что один человек находится в состоянии клинической смерти. В то же время Telegram-канал Baza утверждает, что в результате взрыва один человек погиб, а ещё 16 получили ранения.

В то же время прокремлевский Telegram-канал Mash утверждает, что в результате взрыва погибли три человека.

Что происходило в ресторане

Как сообщает издание ASTRA, ресторан Balzi Rossi, где произошел взрыв, в день происшествия был закрыт для посетителей из-за проведения частного банкета.

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Сообщается, что в заведении якобы «отдыхали генералы».

Один из свидетелей рассказал ASTRA, что в ресторане якобы отмечали день рождения генерала. По его словам, рядом с заведением было припарковано много автомобилей с черными номерными знаками.

Издание отмечает, что чёрные номерные знаки в России обычно используются на транспортных средствах Вооружённых сил РФ, а также некоторых других силовых ведомств. Кроме того, по словам очевидца, недалеко от ресторана находился автобус Росгвардии.

В то же время ASTRA отмечает, что эта информация пока не имеет официального подтверждения и требует дополнительной проверки.

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Впоследствии российские СМИ сообщили, что во время взрыва в московском ресторане Balzi Rossi якобы отмечал день рождения главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Александр Чайко.

Отмечается, что в 2022 году Чайко командовал группировкой войск «Восток» во время полномасштабного вторжения России в Украину. Подчиненные ему подразделения связывают с массовыми убийствами, пытками мирных жителей и масштабными разрушениями в Буче.

Что стало причиной взрыва

Прокремлевский Telegram-канал Mash сообщил, что предварительной причиной взрыва якобы могла стать утечка газа. Однако в местных Telegram-чатах пользователи поставили под сомнение эту версию, отмечая, что в здании, где расположен ресторан, отсутствует газоснабжение.

Официальной информации о причинах взрыва, а также подтверждения от российских экстренных служб относительно обстоятельств инцидента на данный момент нет.

Российские экстренные службы не обнародовали окончательные данные о количестве погибших и пострадавших.

Напомним, 28 июля на Москву и Подмосковье нанесли удары неизвестные беспилотники. Местные власти, как обычно, сообщают о якобы успешной работе ПВО, но избежать попаданий и пожаров не удалось. В то же время жители жалуются на дроны и взрывы, от которых они проснулись сегодня утром.

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