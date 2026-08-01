В Польше разразилась истерика из-за "украинской провокации" с ракетой Х-101: что выяснили журналисты

Российский стратегический Т-95 наносит удар ракетой X-101 / © Associated Press

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В польском сегменте социальных сетей распространяются конспирологические теории о том, что Украина якобы могла намеренно нанести удар по территории Польши российской крылатой ракетой Х-101, обломки которой были обнаружены вблизи населённого пункта Тарнава-Колония.

Польское издание Radarназвало эти утверждения безосновательными и привело ряд аргументов, полностью исключающих возможность подобной «провокации».

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По данным издания, прокуратура Люблина уже фактически подтвердила, что найденный боеприпас является именно российской крылатой ракетой Х-101. Следовательно, отмечают авторы, версии о её якобы запуске Украиной являются очередным примером антиукраинских нарративов, которые активно распространяются в интернете.

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Украина не смогла получить исправную ракету

В качестве первого аргумента Radar называет практическую невозможность получения Украиной боеготовой ракеты Х-101.

Издание отмечает, что большинство таких ракет либо достигают своих целей, либо перехватываются украинской противовоздушной обороной. После падения они получают критические повреждения, а обломки используются лишь для криминалистических исследований, анализа электроники и документирования российских военных преступлений. Восстановить такую ракету до состояния, пригодного для боевого применения, практически невозможно.

У Украины нет носителей для запуска Х-101

Второй причиной издание называет отсутствие в Вооружённых силах Украины самолётов, способных применять ракеты этого типа.

Radar напоминает, что Х-101 — это тяжелая авиационная крылатая ракета, которую могут запускать только стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Украина окончательно лишилась такой авиации еще в 2006 году, когда последние самолеты были списаны или переданы России в рамках программ разоружения. Современные украинские и западные истребители не способны нести столь тяжёлые и габаритные ракеты.

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Интегрировать российскую ракету с другими самолетами невозможно

В качестве третьего аргумента авторы называют техническую несовместимость ракеты Х-101 с любыми другими платформами.

Издание поясняет, что даже при наличии исправной ракеты и соответствующего самолета её использование потребовало бы многомесячной интеграции с бортовыми системами, доступа к российской технической документации, специальных узлов подвески, программного обеспечения и навигационных систем. По мнению Radar, реализовать подобный проект в военных условиях фактически невозможно.

Политическая логика опровергает «провокацию»

В качестве четвертого аргумента польское издание называет отсутствие какого-либо политического смысла для Украины в осуществлении подобных действий.

Журналисты отмечают, что Польша остается одним из ключевых союзников Киева и главным логистическим маршрутом поставки западной военной помощи. Любая преднамеренная атака на польскую территорию поставила бы под угрозу стратегическое партнерство между странами, нанесла бы Украине огромный политический и репутационный ущерб и не принесла бы никакой практической выгоды.

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В Radar делают вывод, что технические возможности, военная логика и политические обстоятельства однозначно свидетельствуют о беспочвенности конспирологических версий, распространяемых в польских соцсетях относительно якобы украинской «провокации» с применением ракеты Х-101.

Напомним, что посол России Георгий Михно получил ноту протеста от Министерства иностранных дел Польши после того, как его вызвали в ведомство в связи с падением ракеты в Люблинском воеводстве 30 июля. Дипломата страны-агрессора также призвали прекратить войну против Украины.

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