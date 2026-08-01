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Княжество Монако остается самым богатым государством мира по уровню благосостояния населения и одной из самых маленьких стран планеты. Здесь более двух из каждых пяти жителей являются миллионерами, а большинство резидентов не платят налог на доходы физических лиц.

Об этом пишет Daily Mail.

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Площадь Монако составляет всего около двух квадратных километров — это меньше площади Центрального парка в Нью-Йорке. Пройти страну от одной границы с Францией к другой можно примерно через час пешком. Несмотря на свои размеры, княжество является суверенным государством со своим флагом, главой государства и местом в Организации Объединенных Наций.

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В Монако проживает около 39 тысяч человек, что делает его одним из самых густонаселенных государств мира. При этом более 40% жителей имеют состояние не менее одного миллиона долларов в ликвидных инвестиционных активах. По этому показателю у Монако нет аналогов среди городов и государств мира.

Эксперты объясняют такую концентрацию богатства, прежде всего, налоговой политикой страны. С 1869 года Монако не взимает налог на доходы физических лиц из большинства своих резидентов. Исключение составляют граждане Франции, для которых действует отдельное налоговое соглашение между двумя странами.

Именно из-за таких условий княжество уже десятилетиями привлекает богатейших людей мира. В то же время, ограниченная территория создает огромный спрос на недвижимость, из-за чего местный адрес сам по себе стал ценным активом.

Аналитики отмечают, что сочетание минимальных налогов, престижной локации на Лазурном побережье и острого дефицита жилья превратило Монако в своеобразный центр мирового богатства. Именно поэтому небольшое государство остается уникальным примером того, как налоговая модель и ограниченная площадь могут формировать одно из самых богатых сообществ в мире.

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Как мы писали, в США польский миллионер Петр Щерек оказался в центре скандала после того, как на глазах у зрителей выхватил кепку, предназначенную для юного болельщика, во время турнира US Open. Инцидент попал на видео и вызвал волну негодования в соцсетях. После критики бизнесмен признал, что допустил «огромную ошибку», объяснив, что якобы подумал, будто теннисист передавал сувенир именно ему. Впоследствии он извинился и вернул кепку мальчику.

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