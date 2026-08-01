"Ракеты должны защищать, а не лежать на складах": Зеленский эмоционально обратился к США и партнерам

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский после массированной российской атаки на Киев с применением баллистических ракет эмоционально обратился к Соединённым Штатам и европейским партнёрам с призывом не допустить новых жертв среди мирного населения, подчеркнув необходимость срочно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении в субботу, 1 августа.

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По словам президента, наиболее эффективным ответом на российские удары являются не только слова поддержки, но и конкретные решения по укреплению обороноспособности Украины.

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«Ракеты для „Патриотов“ в мире есть. Важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение — решение о передаче необходимых комплектов. Соединённые Штаты Америки знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что системы противовоздушной обороны должны спасать жизни людей, а не оставаться неиспользованными.

«Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах. И каждый день отсутствия такой важной помощи — это возможность для России убивать людей», — заявил глава государства, обратившись к союзникам с призывом не допустить дальнейших жертв российских обстрелов.

Кроме того, Зеленский призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию. По его словам, ограничения должны распространяться на все компании и физических лиц, участвующих в производстве российских баллистических ракет, пусковых установок и поставке необходимых компонентов.

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Президент также подчеркнул необходимость устранить пробелы в санкционной политике стран «Большой семерки» и перекрыть каналы, позволяющие России восстанавливать нефтеперерабатывающую отрасль. По его словам, Украина в ближайшее время поднимет этот вопрос в ходе совещания с украинскими дипломатами.

«Нужны реальные результаты по каждому направлению — оружие для Украины, санкции против России», — подытожил Зеленский.

Напомним, в ночь на 1 августа российская армия применила против Киева баллистические ракеты. Наибольшие разрушения понесли жилые дома в различных районах столицы. По последним данным, погибли девять человек, ещё десятки получили ранения.

Россия запустила 35 ракет, из которых 27 были баллистическими. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить лишь одну такую цель из-за нехватки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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