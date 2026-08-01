“Ракети мають захищати, а не лежати на складах”: Зеленський емоційно звернувся до США та партнерів

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський після масованої російської атаки на Київ із застосуванням балістичних ракет емоційно звернувся до Сполучених Штатів та європейських партнерів із закликом не допустити нових жертв серед мирного населення, наголосивши на необхідності терміново посилити українську протиповітряну оборону.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні в суботу, 1 серпня.

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За словами президента, найефективнішою відповіддю на російські удари є не лише слова підтримки, а конкретні рішення щодо зміцнення обороноздатності України.

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«Ракети для „Петріотів“ у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення — рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно», — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що системи протиповітряної оборони мають рятувати життя людей, а не залишатися невикористаними.

«Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої відповідної допомоги важливої — це можливість Росії вбивати людей», — заявив глава держави, звернувшись до союзників із закликом не допустити подальших жертв російських обстрілів.

Окрім цього, Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію. За його словами, обмеження мають поширюватися на всі компанії та фізичних осіб, які беруть участь у виробництві російських балістичних ракет, пускових установок і постачанні необхідних компонентів.

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Президент також наголосив на необхідності ліквідувати прогалини в санкційній політиці країн G7 та перекрити канали, які дозволяють Росії відновлювати нафтопереробну галузь. За його словами, Україна найближчим часом порушить це питання під час наради з українськими дипломатами.

«Потрібні реальні результати по кожному напрямку — зброя для України, санкції проти Росії», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російська армія застосувала проти Києва балістичні ракети. Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки у різних районах столиці. За останніми даними, загинули дев’ятеро людей, ще десятки дістали поранення.

Росія випустила 35 ракет, із яких 27 були балістичними. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити лише одну таку ціль через дефіцит ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot.

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