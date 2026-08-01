Скільки часу потрібно котам, щоб вас забути: вчені здивували результатами дослідження

Як довго коти памʼятають людей / © pexels.com

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Як довго коти пам’ятають своїх господарів? Ця думка виникала чи не у кожного, хто залишив домашнього улюбленця під час тривалої подорожі чи вимушеної розлуки. Вчені нарешті дали відповідь, і вона доволі несподівана.

Як повідомляє видання Futura, коти памʼятають людей набагато довше, ніж більшість з нас може припустити.

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Що насправді пам’ятають коти

Довгий час котів вивчали набагато менше, ніж собак, тому достовірні дані про пам’ять котів залишаються обмеженими. Але ті дослідження, які існують, вказують на один висновок. Зокрема, дослідження 2013 року, проведене Токійським університетом, опубліковане в Animal Cognition, показало, що коти можуть розпізнавати голос свого власника серед голосів незнайомців. Показово, що вони часто розпізнавали його, але візуально практично не реагували. Це більше говорить про типово котячу поведінку, а не про їх пам’ять.

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А 2019 року науковці з’ясували, що коти можуть розрізняти своє власне ім’я, окрім слів, схожих за звучанням. Згодом дослідження Кіотського університету 2021 року показало, що коти навіть створюють ментальну карту місця розташування свого господаря, виходячи лише зі звуку їхнього голосу. Іншими словами, кішка створює своєрідну внутрішню картину «своєї» людини.

Але як довго коти нас пам’ятають?

Немає жодного дослідження, яке б визначало точний «термін придатності» пам’яті кота про людину. Проте, можливо, ви бачили твердження, що пам’ять кота триває лише 16 годин. Ця цифра бере свій початок з книги про психології тварин 1960-х років, але сучасні дослідження її не підтверджують. До цього слід ставитись як до міфу, а не факту.

Насправді, фахівці погоджуються, що коти формують справжню довготривалу пам’ять, особливо коли йдеться про емоції. Людина, яка пов’язана з сильними почуттями, як правило, залишає тривалий слід у котячій пам’яті. Коти розпізнають своїх господарів переважно за запахом, голосом та щоденним розпорядком, а не за обличчям. Ці асоціації можуть тривати місяцями чи роками, і цілком можливо, протягом більшої частини життя кота.

Тож, якщо ви зникнете з поля зору кота на деякий час — можете розслабитися. Кішка, яка мала з вами справжній зв’язок, навряд чи забуде вас лише тому, що вас не було. Стосунки можуть відновитися через кілька хвилин після вашого повернення.

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Що потрібно робити?

Щоб полегшити тривалу відсутність, корисно підтримувати стабільний режим тварини. Попросіть того, на кого ви залишаєте кота, годувати і гратись з ним у звичний час. Також варто залишити для котика щось, що містить ваш запах. Варто запам’ятати, що тварина може поводитися відчужено, коли ви повертаєтеся. Це — абсолютно нормально, і не означає, що вона вас забула.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть собаки та коти бути веганами. Вчені приголомшили результатами дослідження.

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