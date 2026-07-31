Скільки має тривати ідеальна прогулянка з собакою: вчені назвали точний час

Собака / © pexels.com

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Ідеальна прогулянка з собакою триває 67 хвилин, має включати можливість досліджувати нові запахи, гратися, спілкуватися з іншими собаками та навіть поплескатися у воді. Саме до такого висновку дійшли дослідники після опитування 1800 власників домашніх улюбленців.

Про це пише Daily Mail.

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Автори дослідження з’ясували, що більшість господарів вважають найкращими місцями для прогулянок відкриті поля, ліси та парки, де собака може вільно бігати, досліджувати територію та задовольняти природну цікавість.

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За результатами опитування, ідеальна прогулянка триває трохи більше години — 67 хвилин. За цей час собака має приблизно 16 разів зупинитися, щоб обнюхати навколишній простір, а також отримати можливість побігати, повалятися у траві чи навіть багнюці, знайти палицю для гри та, якщо є така можливість, освіжитися у водоймі.

Дослідники також зазначають, що під час такої прогулянки собака із задоволенням зустріне кількох інших дружніх собак, адже спілкування з родичами є важливою складовою її емоційного благополуччя.

Опитування показало, що для 38% власників задоволення собаки під час прогулянки є важливішим за власний комфорт. Водночас майже вісім із десяти респондентів зізналися, що відчувають провину через те, що щодня гуляють одним і тим самим маршрутом.

На думку експертів, зміна місця прогулянки дає собаці нові запахи, враження та стимули, які позитивно впливають на її психоемоційний стан.

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Що є головним правилом

Фахівці наголошують, що під час вибору маршруту господарі насамперед звертають увагу на безпеку. Важливу роль відіграють спокійна місцевість, достатньо відкритого простору, температура повітря та поверхні, якою ходить собака, а також можливість уникнути небезпечних ділянок.

Втім, понад половина власників зізналися, що не завжди знають, як правильно оцінити потенційні ризики під час прогулянки, зокрема круті схили чи небезпечні прибережні маршрути.

Керівниця ветеринарної служби Animal Friends Pet Insurance Джен Гіпвелл пояснила, що кожен собака має власні потреби.

За її словами, ідеальна прогулянка залежить від віку, породи, стану здоров’я, темпераменту та фізичної підготовки тварини. Перед виходом експерти радять перевіряти прогноз погоди, брати достатньо води, ласощі, повідець і речі, які можуть знадобитися улюбленцю.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спокійний характер собаки залежить не лише від виховання, а й від спадковості. Фахівці назвали сім порід, які часто рекомендують людям, які мріють про врівноваженого домашнього улюбленця.

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