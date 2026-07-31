Командир "Хартії" Ігор Оболєнський / © АрміяInform

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У зловмисника, який на вулиці міста Харкова намагався здійснити замах на командира 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» полковника Ігоря Оболєнського, не спрацювала зброя.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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За словами співрозмовників видання, нападник підійшов до військового зі спини, однак постріл не відбувся через несправність зброї.

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За попередньою інформацією, 31 липня поблизу одного з барбершопів міста правоохоронці затримали 69-річного жителя Харкова, який, за версією слідства, готувався здійснити замах на командира «Хартії». Під час затримання у нього вилучили пістолет Макарова та боєприпаси.

Джерела «УП» повідомили, що чоловіка дистанційно завербували російські спецслужби, які вдавали з себе співробітників Служби безпеки України.

Його переконували, що Ігор Оболєнський нібито є «зрадником». Для цього, за даними слідства, підозрюваному надіслали згенеровану за допомогою штучного інтелекту фотографію, на якій командир «Хартії» був зображений на тлі Кремля у футболці з російською символікою.

За словами затриманого, зброю він отримав у Харкові від невстановленої особи за вказівкою свого куратора.

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Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка передала зброю, аналізують записи камер відеоспостереження, перевіряють можливих співучасників, а також з’ясовують, чи не відбулося витоку інформації про пересування військового. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, у Харкові українські правоохоронці запобігли спробі замаху на командира 2-го корпусу НГУ «Хартія» полковника Ігоря Оболєнського. Нападника затримали, з ним проводяться слідчі дії.

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